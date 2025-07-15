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  4. ШИЩЕНКО: «Продемонстрировали содержательную, классную и интенсивную игру»
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 21:16 |
391
0

ШИЩЕНКО: «Продемонстрировали содержательную, классную и интенсивную игру»

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал результат матча с «Эпицентром»

15 июля 2025, 21:16 |
391
0
ШИЩЕНКО: «Продемонстрировали содержательную, классную и интенсивную игру»
ФК Буковина

«Буковина» продолжает подготовку к старту нового сезона. В спарринге с «Эпицентром» команда одержала победу со счетом 2:0. Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко подвел итоги поединка.

– Сергей Юрьевич, поздравляем вас с очередной победой на сборах. Если в предыдущих матчах «Буковина» побеждала представителей Второй и Первой лиг, то сегодня, так сказать, «желто-черные» прошли испытание командой, которая вскоре дебютирует в УПЛ. Как вы можете прокомментировать этот матч?

– Спасибо за поздравления. Это была очень мощная игра с нашей стороны. Я очень благодарен ребятам, что они выдержали такой темп, такую динамику, такую жару, которая сегодня была. Я также благодарен за то, что они продемонстрировали содержательную, классную и интенсивную игру. Думаю, болельщикам понравилось, как мы действовали на поле. Очень рад, что уже есть взаимодействие между игроками, они очень классно чувствуют друг друга. В целом я доволен действиями всех футболистов, которые сегодня вышли на поле.

– А есть ли моменты, над которыми стоит еще много работать?

– Конечно, не бывает идеальной игры, потому что есть ошибки как в обороне, так и в атаке. Будем работать еще больше над этими компонентами, потому что мы понимаем, насколько тяжелым будет чемпионат, насколько классные команды будут нам противостоять. Такие команды умеют очень хорошо действовать в атаке, поэтому нам нужно дисциплинированно играть в обороне. Также могут быть команды, которые будут закрываться, и нам нужно будет раскрывать эту оборону. Мы тоже очень много работаем над атакой, все в комплексе. Будем работать на тренировках над переходами как из атаки в оборону, так и из обороны в атаку. На каждом занятии нам нужно добавлять в этих компонентах.

– 19 июля «Буковина» сыграет против львовского «Руха». Чем ваши подопечные будут заниматься в течение этого периода?

– Мы будем готовиться к очередному спаррингу в режиме двухразовых тренировок, потому что сборы продолжаются. После игры с «Рухом» будет небольшой отдых. Будем работать над силой, над тактикой. Мы выполним тот план, который у нас есть на этот этап сборов и до игры с «Рухом».

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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