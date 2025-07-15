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Англия
15 июля 2025, 23:26 | Обновлено 15 июля 2025, 23:27
561
0

Борнмут установил принципиальную позицию в переговорах с ПСЖ по Забарному

Украинец не покинет английский клуб меньше, чем за 70 миллионов евро

15 июля 2025, 23:26 | Обновлено 15 июля 2025, 23:27
561
0
Борнмут установил принципиальную позицию в переговорах с ПСЖ по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» не отступает в вопросе цены на украинского защитника Илью Забарного, сообщает Мигель Дилейни.

По информации источника, «вишни» и «ПСЖ» уже несколько недель ведут переговоры, востребованность в футболисте лишь растет, потому английская сторона четко стоит на своем – они требуют за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» собирается возобновить переговоры с «Борнмутом» по Забарному.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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