Борнмут установил принципиальную позицию в переговорах с ПСЖ по Забарному

«Борнмут» не отступает в вопросе цены на украинского защитника Илью Забарного, сообщает Мигель Дилейни.

По информации источника, «вишни» и «ПСЖ» уже несколько недель ведут переговоры, востребованность в футболисте лишь растет, потому английская сторона четко стоит на своем – они требуют за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» собирается возобновить переговоры с «Борнмутом» по Забарному.