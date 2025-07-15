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Англия
15 июля 2025, 21:38 | Обновлено 15 июля 2025, 21:52
514
0

Романо: ПСЖ собирается возобновить переговоры с Борнмутом по Забарному

Французский гранд хочет приобрести украинского центрбека

15 июля 2025, 21:38 | Обновлено 15 июля 2025, 21:52
514
0
Романо: ПСЖ собирается возобновить переговоры с Борнмутом по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский гранд «ПСЖ» возобновляет попытки подписать украинского центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в комментарии для DAZN.

По информации журналиста, руководство парижского клуба уже достигло соглашения с 22-летним украинцем по личным условиям контракта. Игрок получил положительные отзывы от главного тренера Луиса Энрике и спортивного директора Луиша Кампуша.

До начала клубного чемпионата мира ПСЖ предлагал за трансфер Забарного 60 млн евро, однако эта сумма оказалась недостаточной. Английский клуб ожидает предложений от 70 до 75 млн евро. Ожидается, что стороны вскоре вернутся к переговорам.

Фабрицио Романо: «Уже есть соглашение с игроком. ПСЖ в скором времени сделает предложение. Луис Энрике и Кампуш очень его ценили. До клубного чемпионата мира ПСЖ предлагал 60 млн евро – недостаточно для английского клуба, который хочет от 70 до 75 млн евро. Переговоры скоро возобновятся».

В прошлом сезоне Илья Забарный провел 39 матчей в составе «Борнмута» и отдал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что интерес к украинцу проявляет также «Ньюкасл».

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Николай Степанов Источник: DAZN
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