Кто в топе? Список лидеров по количеству результативных действий 2024/25

Сезон 2024/25 для команд топ-5 европейских лиг подошел к концу.

Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона на международном и клубном уровнях, а Мохамед Салах – лучшим ассистентом.

На первом месте по количеству результативных действий среди игроков топ-5 европейских лиг (на клубном и международном уровнях) оказались сразу три игрока: Мохамед Салах («Ливерпуль», 61 Г+А, 57 М), Гарри Кейн («Бавария», 61 Г+А, 60 М) и Рафинья («Барселона», 61 Г+А, 64 М). Лучший коэффициент голевых действий на матч принадлежит Салаху (1,07).

В пятерку рейтинга также вошли: Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», 54 Г+А, 65 М) и Усман Дембеле («ПСЖ», 52 Г+А, 60 М).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством результативных действий (2024/25, клуб + сборная)

Мохамед Салах: 61 (37 Г + 24 А), 57 М Гарри Кейн: 61 (48 Г + 13 А), 60 М Рафинья: 61 (38 Г + 23 А), 64 М Килиан Мбаппе: 54 (46 Г + 8 А), 65 М Усман Дембеле: 52 (37 Г + 15 А), 60 М Эрлинг Холанд: 51 (45 Г + 6 А), 58 М Серу Гирасси: 50 (44 Г + 6 А), 56 М Роберт Левандовски: 49 (44 Г + 5 А), 58 М Джонатан Дэвид: 49 (33 Г + 16 А), 62 М Омар Мармуш: 43 (29 Г + 14 А), 57 М

* Г – голы, А – ассисты, М – матчи.