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Англия
15 июля 2025, 14:27 | Обновлено 15 июля 2025, 14:28
96
0

Кто в топе? Список лидеров по количеству результативных действий 2024/25

Сразу трое игроков разделили первое место

15 июля 2025, 14:27 | Обновлено 15 июля 2025, 14:28
96
0
Кто в топе? Список лидеров по количеству результативных действий 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон 2024/25 для команд топ-5 европейских лиг подошел к концу.

Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона на международном и клубном уровнях, а Мохамед Салах – лучшим ассистентом.

На первом месте по количеству результативных действий среди игроков топ-5 европейских лиг (на клубном и международном уровнях) оказались сразу три игрока: Мохамед Салах («Ливерпуль», 61 Г+А, 57 М), Гарри Кейн («Бавария», 61 Г+А, 60 М) и Рафинья («Барселона», 61 Г+А, 64 М). Лучший коэффициент голевых действий на матч принадлежит Салаху (1,07).

В пятерку рейтинга также вошли: Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», 54 Г+А, 65 М) и Усман Дембеле («ПСЖ», 52 Г+А, 60 М).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством результативных действий (2024/25, клуб + сборная)

  1. Мохамед Салах: 61 (37 Г + 24 А), 57 М
  2. Гарри Кейн: 61 (48 Г + 13 А), 60 М
  3. Рафинья: 61 (38 Г + 23 А), 64 М
  4. Килиан Мбаппе: 54 (46 Г + 8 А), 65 М
  5. Усман Дембеле: 52 (37 Г + 15 А), 60 М
  6. Эрлинг Холанд: 51 (45 Г + 6 А), 58 М
  7. Серу Гирасси: 50 (44 Г + 6 А), 56 М
  8. Роберт Левандовски: 49 (44 Г + 5 А), 58 М
  9. Джонатан Дэвид: 49 (33 Г + 16 А), 62 М
  10. Омар Мармуш: 43 (29 Г + 14 А), 57 М

* Г – голы, А – ассисты, М – матчи.

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Роберт Левандовски статистика Мохамед Салах Гарри Кейн Усман Дембеле Килиан Мбаппе Рафинья Диас Эрлинг Холанд Джонатан Дэвид Серу Гирасси Омар Мармуш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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