Кто в топе? Список лидеров по количеству результативных действий 2024/25
Сразу трое игроков разделили первое место
Сезон 2024/25 для команд топ-5 европейских лиг подошел к концу.
Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона на международном и клубном уровнях, а Мохамед Салах – лучшим ассистентом.
На первом месте по количеству результативных действий среди игроков топ-5 европейских лиг (на клубном и международном уровнях) оказались сразу три игрока: Мохамед Салах («Ливерпуль», 61 Г+А, 57 М), Гарри Кейн («Бавария», 61 Г+А, 60 М) и Рафинья («Барселона», 61 Г+А, 64 М). Лучший коэффициент голевых действий на матч принадлежит Салаху (1,07).
В пятерку рейтинга также вошли: Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», 54 Г+А, 65 М) и Усман Дембеле («ПСЖ», 52 Г+А, 60 М).
Топ-10 игроков с наибольшим количеством результативных действий (2024/25, клуб + сборная)
- Мохамед Салах: 61 (37 Г + 24 А), 57 М
- Гарри Кейн: 61 (48 Г + 13 А), 60 М
- Рафинья: 61 (38 Г + 23 А), 64 М
- Килиан Мбаппе: 54 (46 Г + 8 А), 65 М
- Усман Дембеле: 52 (37 Г + 15 А), 60 М
- Эрлинг Холанд: 51 (45 Г + 6 А), 58 М
- Серу Гирасси: 50 (44 Г + 6 А), 56 М
- Роберт Левандовски: 49 (44 Г + 5 А), 58 М
- Джонатан Дэвид: 49 (33 Г + 16 А), 62 М
- Омар Мармуш: 43 (29 Г + 14 А), 57 М
* Г – голы, А – ассисты, М – матчи.
📊 Les joueurs les plus décisifs cette saison (2024/25) (buts + passes décisives) https://t.co/Jgvf8Qdwhg pic.twitter.com/58N3L2XVKr— PopFoot (@ThePopFoot) July 14, 2025
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