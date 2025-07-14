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  4. Гарри Кейн – лучший голеадор сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы
Германия
14 июля 2025, 21:41 | Обновлено 14 июля 2025, 22:00
188
0

Гарри Кейн – лучший голеадор сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы

Также у англичанина лучший коэффициент голов на матч

14 июля 2025, 21:41 | Обновлено 14 июля 2025, 22:00
188
0
Гарри Кейн – лучший голеадор сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Сезон 2024/25 для клубов топ-5 европейских лиг подошел к концу, что дает возможность сделать итоговые выводы.

Лучшим бомбардиром среди игроков топ-5 лиг Европы на клубном и международном уровнях стал нападающий «Баварии» Гарри Кейн (48 голов, 60 матчей). У англичанина лучший коэффициент забитых мячей на матч (0,8).

В топ-5 рейтинга также вошли следующие футболисты: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 46 Г, 65 М), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 45 Г, 58 М), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, 44 Г, 56 М), Роберт Левандовски («Барселона», 44 Г, 58 М).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством голов (2024/25, клуб + сборная)

  1. Гарри Кейн: 48 Г, 60 М
  2. Килиан Мбаппе: 46 Г, 65 М
  3. Эрлинг Холанд: 45 Г, 58 М
  4. Серху Гирасси: 44 Г, 56 М
  5. Роберт Левандовский: 44 Г, 58 М
  6. Рафинья: 38 Г, 64 М
  7. Мохамед Салах: 37 Г, 57 М
  8. Усман Дембеле: 37 Г, 60 М
  9. Джонатан Дэвид: 33 Г, 60 М
  10. Хулиан Альварес: 33 Г, 67 М

* Г голы, М матчи.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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