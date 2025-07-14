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  4. Салах – лучший ассистент сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы
Англия
14 июля 2025, 22:07 | Обновлено 14 июля 2025, 22:18
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Салах – лучший ассистент сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы

Лучший коэффициент ассистов на матч у Райана Шерки

14 июля 2025, 22:07 | Обновлено 14 июля 2025, 22:18
215
0
Салах – лучший ассистент сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

С завершением Клубного чемпионата мира сезон 2024/25 для команд топ-5 европейских лиг подошел к концу.

Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона на международном и клубном уровнях.

Если же говорить об ассистентах, то лучшим диспетчером кампании 2024/25 среди игроков топ-5 лиг Европы стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (24 ассиста, 57 матчей). Лучшим по коэффициенту результативных передач на матч стал экс-игрок «Лиона» Райан Шерки (0,44), который в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Сити»).

В пятерку лучших ассистентов списка также вошли следующие игроки: Рафинья («Барселона», 23 А, 64 матча), Райан Шерки («Лион» и «Манчестер Сити», 22 А, 50 М), Ламин Ямаль («Барселона», 22 А, 62 М), Майкл Олисе («Бавария», 21 А, 63 М).

Топ-10 игроков с наибольшим количеством ассистов (2024/25, клуб + сборная)

  1. Мохамед Салах: А 24, М 57
  2. Рафинья: А 23, М 64
  3. Райан Шерки: А 22, М 50
  4. Ламин Ямаль: А 22, М 62
  5. Майкл Олисе: А 21, М 63
  6. Бруну Фернандеш: А 20, М 66
  7. Брэдли Баркола: А 20, М 73
  8. Энцо Фернандес: А 19, М 62
  9. Джошуа Киммих: А 18, М 65
  10. Флориан Вирц: А 17, М 53

* А – ассисты, М – матчи.

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Мохамед Салах Рафинья Диас Райан Шерки Ламин Ямаль Майкл Олисе Бруну Фернандеш Брэдли Баркола Энцо Фернандес Йозуа Киммих Флориан Вирц статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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