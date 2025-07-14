Салах – лучший ассистент сезона 2024/25 в топ-5 лигах Европы
Лучший коэффициент ассистов на матч у Райана Шерки
С завершением Клубного чемпионата мира сезон 2024/25 для команд топ-5 европейских лиг подошел к концу.
Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром сезона на международном и клубном уровнях.
Если же говорить об ассистентах, то лучшим диспетчером кампании 2024/25 среди игроков топ-5 лиг Европы стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (24 ассиста, 57 матчей). Лучшим по коэффициенту результативных передач на матч стал экс-игрок «Лиона» Райан Шерки (0,44), который в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Сити»).
В пятерку лучших ассистентов списка также вошли следующие игроки: Рафинья («Барселона», 23 А, 64 матча), Райан Шерки («Лион» и «Манчестер Сити», 22 А, 50 М), Ламин Ямаль («Барселона», 22 А, 62 М), Майкл Олисе («Бавария», 21 А, 63 М).
Топ-10 игроков с наибольшим количеством ассистов (2024/25, клуб + сборная)
- Мохамед Салах: А 24, М 57
- Рафинья: А 23, М 64
- Райан Шерки: А 22, М 50
- Ламин Ямаль: А 22, М 62
- Майкл Олисе: А 21, М 63
- Бруну Фернандеш: А 20, М 66
- Брэдли Баркола: А 20, М 73
- Энцо Фернандес: А 19, М 62
- Джошуа Киммих: А 18, М 65
- Флориан Вирц: А 17, М 53
* А – ассисты, М – матчи.
📊 Les meilleurs passeurs cette saison (2024/25) https://t.co/bNK5ipKTTg pic.twitter.com/BjmBvEyi9M— PopFoot (@ThePopFoot) July 14, 2025
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