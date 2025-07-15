Англия15 июля 2025, 23:34 |
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«Как в халате ходил». Петряк назвал футбольного кумира детства
Украинскому вингеру нравилась игра Паоло Мальдини
15 июля 2025, 23:34 |
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Украинский вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк рассказал о том, что в детстве его футбольным кумиром бы Паоло Мальдини и вспомнил историю, когда отец купил ему футболку с фамилией любимого футболиста:
«Мне отец купил футболку Мальдини. Знаешь, футболка по голеностопы, я как в халате ходил. У всех были Фигу, Зидан, Рауль, Бекхем, Шева, базовые футболки, скажем так. И у меня прозвище «Мальдини».
Ранее сообщалось о том, что украинец, который не нужен Турану, не покидает «Шахтер» из-за денег.
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