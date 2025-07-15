«Как в халате ходил». Петряк назвал футбольного кумира детства

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк рассказал о том, что в детстве его футбольным кумиром бы Паоло Мальдини и вспомнил историю, когда отец купил ему футболку с фамилией любимого футболиста:

«Мне отец купил футболку Мальдини. Знаешь, футболка по голеностопы, я как в халате ходил. У всех были Фигу, Зидан, Рауль, Бекхем, Шева, базовые футболки, скажем так. И у меня прозвище «Мальдини».

Ранее сообщалось о том, что украинец, который не нужен Турану, не покидает «Шахтер» из-за денег.