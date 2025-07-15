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  4. «Как в халате ходил». Петряк назвал футбольного кумира детства
Англия
15 июля 2025, 23:34 |
193
0

«Как в халате ходил». Петряк назвал футбольного кумира детства

Украинскому вингеру нравилась игра Паоло Мальдини

15 июля 2025, 23:34 |
193
0
«Как в халате ходил». Петряк назвал футбольного кумира детства
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк рассказал о том, что в детстве его футбольным кумиром бы Паоло Мальдини и вспомнил историю, когда отец купил ему футболку с фамилией любимого футболиста:

«Мне отец купил футболку Мальдини. Знаешь, футболка по голеностопы, я как в халате ходил. У всех были Фигу, Зидан, Рауль, Бекхем, Шева, базовые футболки, скажем так. И у меня прозвище «Мальдини».

Ранее сообщалось о том, что украинец, который не нужен Турану, не покидает «Шахтер» из-за денег.

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Иван Петряк Шахтер Донецк Паоло Мальдини
Даниил Кирияка Источник: Денис Бойко
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