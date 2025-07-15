Украинец, который не нужен Турану, не покидает Шахтер из-за денег

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший футболист сборной Украины Иван Петряк признался, почему не покидает команду, несмотря на отсутствие игровой практики.

31-летний украинец сообщил, что остается в составе «горняков» из-за выгодных финансовых условий, которые прописаны в нынешнем соглашении. Контракт Петряка истекает в июне 2026 года.

«У меня остался год по контракту. Сейчас общаемся, может, попробую свои силы в другой команде. Но тоже это зависит от команды, от «Шахтера». Я мало что решаю. У меня есть контракт, у меня есть семья. Я этого не скрою, это всем понятно. Люди, которые хотя бы три раза по мячу попали, понимают меня.

Тяжело делать сейчас выбор в пользу... Не будем убегать от этого – в пользу денег. Понимаешь, 31 год. Зарплата здесь и в других командах. Если бы мне было 20, без детей и семье – я пожал краба и уехал отсюда. Но сейчас другая ситуация», – откровенно рассказал Петряк.

В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за одесский «Черноморец», где провел десять матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимсоть Петряка составляет 250 тысяч евро.