Молодой голкипер Шахтера может продолжить карьеру в Динамо Бухарест

22-летний вратарь донецкого «Шахтера» Денис Твардовский оказался в сфере интересов нескольких клубов. Молодой голкипер может сменить команду на правах аренды.

Среди потенциальных вариантов – один из клубов Украинской Премьер-лиги. Переход в аренду выглядит логичным шагом для самого игрока с учетом необходимости игровой практики. Тем более, что «Шахтер» не включил Твардовского в заявку на квалификацию еврокубков.

Также за ситуацией внимательно следят и зарубежные клубы. Интерес к украинцу проявляет румынское «Динамо» Бухарест. Хотя вратарская позиция сейчас не является приоритетной для красно-белых, игрок находится в шорт-листе клуба на летнее усиление.

Денис Твардовский – воспитанник «Шахтера», провел за первую команду всего три официальных матча. В то же время он обладает серьезным потенциалом благодаря молодому возрасту и впечатляющим физическим данным: рост голкипера – 206 см. Его контракт с «горняками» действует до лета 2028 года.