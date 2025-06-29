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  4. ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 19:37 | Обновлено 29 июня 2025, 19:51
1374
1

ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см

Голкипер Денис Твардовский работает с командой в Словении

29 июня 2025, 19:37 | Обновлено 29 июня 2025, 19:51
1374
1
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФК Шахтер. Денис Твардовский

Донецкий «Шахтер» продолжает предсезонную подготовку в словенском Брдо. С командой тренируется один из самых высоких футболистов в истории клуба.

20-летний вратарь Денис Твардовский имеет рост 206 см. Фото с тренировок визуально показывают: перекладина ворот ему буквально по плечо.

Вместе с Твардовским на сборах работают также Дмитрий Ризнык, Кирилл Фесюн и Ростислав Баглай. Четыре вратаря входят в список игроков, которые готовятся к сезону под руководством нового главного тренера Арды Турана из Турции.

«Шахтер» ведет подготовку к старту в Лиге Европы. Горняки 10 июля проведут первый матч квалификации против финского «Ильвеса». До этого команда сыграет товарищеские встречи с «Горицей» и «Словацко».

ФОТО. На сборах Шахтера – вратарь Денис Твардовский с ростом 206 см

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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