ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см

Донецкий «Шахтер» продолжает предсезонную подготовку в словенском Брдо. С командой тренируется один из самых высоких футболистов в истории клуба.

20-летний вратарь Денис Твардовский имеет рост 206 см. Фото с тренировок визуально показывают: перекладина ворот ему буквально по плечо.

Вместе с Твардовским на сборах работают также Дмитрий Ризнык, Кирилл Фесюн и Ростислав Баглай. Четыре вратаря входят в список игроков, которые готовятся к сезону под руководством нового главного тренера Арды Турана из Турции.

«Шахтер» ведет подготовку к старту в Лиге Европы. Горняки 10 июля проведут первый матч квалификации против финского «Ильвеса». До этого команда сыграет товарищеские встречи с «Горицей» и «Словацко».

ФОТО. На сборах Шахтера – вратарь Денис Твардовский с ростом 206 см