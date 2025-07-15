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15 июля 2025, 12:17 | Обновлено 15 июля 2025, 12:26
1255
0

Его ищет полиция. Выдан ордер на арест бывшего игрока киевского Динамо

Бразильский футболист Клебер попал в неприятную ситуацию

15 июля 2025, 12:17 | Обновлено 15 июля 2025, 12:26
1255
0
Его ищет полиция. Выдан ордер на арест бывшего игрока киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Клебер

Бывший футболист киевского «Динамо» Клебер, который провел большую часть карьеры в чемпионате Бразилии, имеет серьезные проблемы с полицией.

В пятницу, 11 июля, был выдан ордер на арест 41-летнего бразильца, который в течении длительного времени отказывался платить алименты. Первый суд по вопросам семьи и наследия Бразилии установил, что с июля 2020 по май 2025 года, Клебер не заплатил бывшей жене около 370 тысяч долларов.

Попытки местной прессы связаться с игроком не увенчались успехом. Адвокат обвиняемого признался, что о решении суда ничего не слышал.

Согласно ордеру, полиция должна арестовать Клебера, как минимум, на 60 дней. Он будет находиться в обычной тюрьме, но отдельно от других заключенных. Чтобы избежать или сократить тюремное заключение, бывший футболист должен ка можно скорее заплатить всю сумму алиментов.

Клебер перебрался в киевское «Динамо» в январе 2004 года и играл в Украине до 2009 года (один сезон провел в аренде). Форвард сыграл 105 матчей за «бело-синих», забил 36 голов и отдал 16 результативных передач.

В 2020 году завершил профессиональную карьеру футболиста.

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Клебер Динамо Киев арест тюрьма алименты
Николай Титюк Источник
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