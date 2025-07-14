Появились новые детали возможного объединения Металлиста 1925 и Металлиста

В мае 2025 года появилась информация о возможном объединении двух харьковских клубов «Металлиста 1925» и «Металлиста».

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, клубы действительно обсуждали возможное объединение, но этот вопрос притих и отложен как минимум до конца следующего сезона. 1925-е строят амбициозный проект и планируют выстрелить в УПЛ, «Металлист» же поставил себе цель вернуться в элиту украинского футбола. Если «Металлисту» удастся вернуться в УПЛ, то вопрос о возможном объединении может возникнуть летом следующего года.

Напомним, что уже совсем скоро «Металлист 1925» может сменить название.