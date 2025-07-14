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  4. Появились новые детали возможного объединения Металлиста 1925 и Металлиста
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 21:44 |
657
0

Появились новые детали возможного объединения Металлиста 1925 и Металлиста

Клубы перенесли этот вопрос как минимум до конца следующего сезона

14 июля 2025, 21:44 |
657
0
Появились новые детали возможного объединения Металлиста 1925 и Металлиста
ФК Металлист 1925

В мае 2025 года появилась информация о возможном объединении двух харьковских клубов «Металлиста 1925» и «Металлиста».

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, клубы действительно обсуждали возможное объединение, но этот вопрос притих и отложен как минимум до конца следующего сезона. 1925-е строят амбициозный проект и планируют выстрелить в УПЛ, «Металлист» же поставил себе цель вернуться в элиту украинского футбола. Если «Металлисту» удастся вернуться в УПЛ, то вопрос о возможном объединении может возникнуть летом следующего года.

Напомним, что уже совсем скоро «Металлист 1925» может сменить название.

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Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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