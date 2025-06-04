Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое

Команда «Металлист 1925» Харьков повысилась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.

ФК «Металлист 1925» и во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26 победил «Левый Берег» со счетом 1:0 и одержал общую победу в этом противостоянии (в первом матче – также победа со счетом 1:0).

1:0).

Известный украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что с нового сезона УПЛ «Металлист 1925» может сменить название. Журналист отметил, что харьковчане уже начали регистрацию нового названия – ФК «Харьков».