Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали

В украинском футболе может состояться очередное объединение двух известных клубов.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «Металлист 1925» рассматривает объединение с «Металлистом» и планирует поглотить его. Это может произойти уже этим летом. Вероятно, что после объединения у клуба будет одно название – «Металлист».

Сейчас «Металлист 1925» ожидают переходные матчи за право участия в УПЛ против «Левого Берега». «Металлист» продолжит выступать в следующем сезоне в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» возглавит Руслан Ротань.