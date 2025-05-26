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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 12:33 | Обновлено 26 мая 2025, 13:10
2170
7

Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали

«Металлист 1925» может объединиться с «Металлистом»

26 мая 2025, 12:33 | Обновлено 26 мая 2025, 13:10
2170
7
Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
ФК Металлист

В украинском футболе может состояться очередное объединение двух известных клубов.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «Металлист 1925» рассматривает объединение с «Металлистом» и планирует поглотить его. Это может произойти уже этим летом. Вероятно, что после объединения у клуба будет одно название – «Металлист».

Сейчас «Металлист 1925» ожидают переходные матчи за право участия в УПЛ против «Левого Берега». «Металлист» продолжит выступать в следующем сезоне в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» возглавит Руслан Ротань.

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Игорь Бурбас Металлист 1925 Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Pavel_i_CO
Металіст-Металіст-1925-2
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+1
Burevestnik
дивно, шо "Бурбас&Kо" ще не повідомив,
шо нашого видатного сільського аналітика діда Петра
нині районного, а в новому сезоні - обласного, масштабу
запросили в клуб.
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0
Boodya
Оооо, тоді буде діло.
Хоча це Бурбас...
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0
Burevestnik
   тільки вчора тут була інфа, шо на початку року М-1925
подав заяву в УПЛ про зміну назви клубу на ФК "Харків".
   треба зберегти два клубу для такого міста,
і обов'язково щоб через сезон вони були в УПЛ.
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0
Gargantua81
у Металлиста нет ничего кроме названия и Дихтяра
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0
JSI
металіст + металіст = металург
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-1
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