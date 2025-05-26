Металлист 1925 и Металлист могут стать одной командой. Известны детали
«Металлист 1925» может объединиться с «Металлистом»
В украинском футболе может состояться очередное объединение двух известных клубов.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, «Металлист 1925» рассматривает объединение с «Металлистом» и планирует поглотить его. Это может произойти уже этим летом. Вероятно, что после объединения у клуба будет одно название – «Металлист».
Сейчас «Металлист 1925» ожидают переходные матчи за право участия в УПЛ против «Левого Берега». «Металлист» продолжит выступать в следующем сезоне в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» возглавит Руслан Ротань.
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нині районного, а в новому сезоні - обласного, масштабу
запросили в клуб.
Хоча це Бурбас...
подав заяву в УПЛ про зміну назви клубу на ФК "Харків".
треба зберегти два клубу для такого міста,
і обов'язково щоб через сезон вони були в УПЛ.