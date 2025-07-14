Футбольный бум. В США возрождают клуб, за который играли Пеле и Беккенбауэр

Вряд ли стоит даже начинать спорить с тем, что Соединенные Штаты Америки ныне переживают очередную волну футбольного бума. Спорт, который для Европы считается № 1, в Северной Америке не является таковым, проигрывая в популярности американскому футболу, бейсболу, баскетболу и хоккею на льду. Однако именно сейчас, в 2025-м и 2026-м годах, футбол опять получает прекрасную возможность обзавестись все большим и большим числом почитателей в США, чему напрямую способствует проведение в стране финальных частей клубного чемпионата мира и чемпионата мира среди национальных сборных.

На фоне новой волны популяризации футбола, из США поступают весьма интересные новости. В частности, на днях было объявлено, что с 2026 года фактически возрождается в спортивном плане легендарный в прошлом футбольный клуб под названием Нью-Йорк Космос.

Чем эта команда удостоилась статуса легендарной? Прежде всего тем, что в период первой каденции своего существования (с 1970 по 1985 годы) сумела зазвать в свои ряды звезд первой величины тех лет, а ныне – безусловных легенд мирового футбола на все времена – бразильца Пеле и немца Франца Беккенбауэра. С их помощью Нью-Йорк Космос сумел пять раз стать чемпионом Североамериканской футбольной лиги (NASL), однако после ее закрытия в 1985-м не сумел остаться на плаву и был вынужден фактически закрыться.

Getty Images. В 70-х годах минувшего века за Нью-Йорк Космос играл Король футбола – бразилец Пеле

Первое возрождение Нью-Йорк Космос состоялось в 2010-м. За год до этого в США была реанимирована NASL, просуществовавшая до 2017 года, и это помогло увеличить количество футбольных команд в стране, не являющихся частью франшизы MLS. На этот раз “космонавты” вновь не обошлись без приглашения звезд – в частности, в команду пришли испанцы Рауль Гонсалес Бланко и Маркос Сенна, при участии которых Нью-Йорк Космос трижды выигрывал Североамериканскую футбольную лигу. А дальше… У NASL опять начались проблемы, приведшие к очередному закрытию лиги, вследствие чего командам-участницам пришлось искать для себя новые соревнования. На время Нью-Йорк Космос перебрался в дивизион под названием NISA, но задержаться там надолго не сумел. Клуб, который с 2017-го перешел в собственность американского миллиардера итальянского происхождения Рокко Коммиссо, уже в 2021-м был вынужден фактически вновь прекратить существование. Тогда собственники, не желавшие вкладывать в развитие своего детища серьезные средства, просто нашли удобный повод – пандемию Covid-19…

10 июля нынешнего года в истории Нью-Йорк Космос стало датой третьего дня рождения. В этот день Рокко Коммиссо согласился продать группе инвесторов из Нью-Джерси во главе с Байером Адофо-Уилсоном контрольный пакет акций на клуб вместе с правами интеллектуальной собственности, благодаря чему “космонавты” возродились во второй раз.

Известно, что штаб-квартира легендарного клуба не будет базироваться в Нью-Йорке, а переберется в город Патерсон штата Нью-Джерси. В этом же населенном пункте “космонавты” и будут проводить домашние матчи – на небольшом стадионе Хинчлифф, который способен вместить чуть менее 8 тысяч зрителей. Эта арена является в США национальным историческим памятником и ранее была домашней площадкой для бейсбольной Negro League.

Фактический полный перезапуск Нью-Йорк Космос с исторической эмблемы которого, вероятно, исчезнет слово "Нью-Йорк", а останется просто "Космос", состоится весной 2026 года. Именно тогда клуб планирует возобновить спортивную деятельность, став участником USL League One – третьего дивизиона американского футбола за пределами MLS. Ожидается, что в следующем году эта лига переживет расширение (ныне там играют 14 клубов), а одним из семи новичков и окажется Нью-Йорк Космос.

Но пока непосредственно на футбольное поле Нью-Йорк Космос не вернулся, болельщикам этого проекта остается следить за интересными новостями, уже поступающими изнутри клуба. В частности, было объявлено, что две должности в топ-менеджменте займут весьма известные в мире футбола США персоны. Первая – это Джузеппе Росси, 38-летний уроженец США, игравший за сборную Италии (30 матчей, 7 забитых мячей), а также на клубном уровне за Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Парму, Вильярреал, Фиорентину и ряд менее титулованных клубов. Карьеру футболиста Росси завершил летом 2023-го, и теперь готов к новому вызову. В Нью-Йорк Космос Джузеппе получил пост вице-президента и руководителя футбольного департамента.

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Операционным директором Нью-Йорк Космос стал Эрик Стовер – человек, который ранее уже занимал аналогичную должность в клубе времен его второго возрождения, а также в прошлом являлся управляющим директором клуба MLS Нью-Йорк Ред Буллз, базирующегося в соседнем Гаррсионе (штат Нью-Джерси).

Новые менеджеры уже поспешили объявить концепцию развития клуба после его второго возрождения. Отныне Нью-Йорк Космос не будет делать ставку на приглашение возрастных суперзвезд, а намерен выступить площадкой, на которой могли бы реализовать свой талант, прежде всего, местные футболисты.

“Настоящее волшебство для нового Нью-Йорк Космос – это футболисты, которых мы воспитываем прямо здесь, в Нью-Джерси. Мы хотим показать всем, что значит быть Cosmo. Ценности, стиль, сообщество – вот что привлекает людей”, – заявил Джузеппе Росси.

Откровенно говоря, перспективы у Нью-Йорк Космос пока не ахти какие. Дело в том, что в последние годы клубы MLS существенно развили свои академии, а также систему скаутинга по всей стране, что позволяет им максимально быстро забирать к себе всех (или почти всех) талантливых молодых игроков из любых регионов США. Однако Эрик Стовер верит, что «космонавтам» удастся переломить ситуацию и стать интересным проектом для местной молодежи.

“В Нью-Джерси проживает девять с половиной миллионов человек”, – заявил Стовер. “Но если взять футбол, там всего один профессиональный клуб. До сих пор наша работа была сосредоточена на определении того, кто мы есть, на переосмыслении космополитической идентичности проекта Космос. Теперь нам нужно применить ее так, чтобы она работала в нашем новом контексте. Именно поэтому мы создали корпоративную структуру, связанную с Нью-Джерси, где мы хотим создать новое сообщество”.

Оптимизм топ-менеджмента Нью-Йорк Космос разделяют и его владелец Байер Адофо-Уилсон, а также губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. Первый, который сколотил состояние на строительном бизнесе, считает, что «космонавты» сумеют вдохнуть новую жизнь в стадион Хинчлифф, что поможет развитию всей экономики региона.

Getty Images. В 2021 году на стадионе Хинчлифф была проведена реконструкция, обошедшаяся в 94 миллиона долларов

“Стадион Хинчлифф – это движущая сила экономики региона”, – сказал Адофо-Уилсон. “Приезд Нью-Йорк Космос на эту арену даст нам дополнительный опорный пункт, своего рода ”магнит", для города Патерсон и всего Нью-Джерси. Это также даст молодым людям нашего региона возможность смотреть захватывающие и доступные профессиональные спортивные состязания прямо у себя дома".

А вот Фил Мерфи, как типичный политик, пошел еще дальше, заявив, что переезд Нью-Йорк Космос в Патерсон поможет сделать из Нью-Джерси ни много ни мало, а футбольну столицу мира!

“Накануне ЧМ-2026 нет лучшего времени и места, чтобы объявить о возвращении Нью-Йорк Космос в Нью-Джерси. Я благодарен всем замечательным лидерам и нашим партнерам в законодательном органе, чья поддержка делает такие моменты возможными. От команд-победителей национальных чемпионатов до международных футбольных событий и возрождения легендарных клубов – вместе мы быстро превращаем Нью-Джерси в футбольную столицу мира”.

Что ж, на словах звучит интересно и многообещающе, посмотрим, чего сумеет добиться Нью-Йорк Космос в период своей третьей каденции существования…

Текст: meta.ua