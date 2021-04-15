5 мировых футбольных звезд, побывавших в Космосе

«Люди-то, люди, по космосам, а?! А мой – по голосам!» – так пилила героиня фильма «Старый Новый год» своего жлобоватого мужа-пролетария, работавшего на заводе, вставляя пищалки-голоса в детские игрушки и не замахиваясь на что-либо большее. О тех, которые «по космосам», и пойдет речь ниже. Речь идет об американском футбольном клубе «Нью-Йорк Космос», в чьей биографии две жизни. И именно в первой, продолжавшейся с 1970 по 1985 гг., к его становлению и развитию были привлечены настоящие звезды футбольной галактики.

Нечто рок-н-рольное было в этом клубе! Отцами-основателями его стали американские бизнесмены турецкого происхождения братья Ахмет и Несухи Эртегюны, прославившиеся, прежде всего, как зачинатели знаменитой студии звукозаписи Atlantic Records. А в конце 1980-х – начале 1990-х, уже по завершении футбольной эпопеи их приняли в Зал славы рок-н-ролла (соответствующий музей и сама организация расположены в Кливленде, штат Огайо). Собственно, название команды – это сокращение от английского слова Cosmopolitans (перевода, думаю, не требуется), и какого-то прямого отношения к покорению Вселенной не имеет (мол, нью-йоркцы – космополиты, граждане мира, живущие в столице земного шара), о межгалактических одиссеях напоминают разве что звезды на мяче в клубной эмблеме. Воистину «космическими» там были зарплаты звезд (о них ниже) и, конечно, достижения: с 1972 по 1982 гг. «Нью-Йорк Космос» пять раз становился чемпионом Североамериканской футбольной лиги (существовала в 1968–1985 гг. и стала первой лигой в истории футбола США, фактически получив статус высшего футбольного дивизиона как США, так и Канады), трижды побеждал в Трансатлантическом кубке вызова, опережая такие знатные европейские клубы как «Рома», «Селтик», «Наполи», «Манчестер Сити», «Барселона», «Фиорентина», «Удинезе», «Саутгемптон». Была ли команда популярной? О, да! Средняя посещаемость домашних матчей «космополитов» на «Джайантс стэйдиум» в Нью-Йорке в 1978 г. достигла заоблачных для футбольных США цифр – 47 856! Такая популярность стала возможной прежде всего благодаря мировым звездам, охотно становившимся «космополитами» и несшим свет футбольных знаний в тогдашнюю футбольную провинцию, даром, что столицу мира. Итак, чья заслуга в возрастании интереса к соккеру в Новом Свете наибольшая?

1. Пеле: вечная «космическая десятка»

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«Король футбола» Эдсон Арантис ду Нассименту занимает особое место в истории «Космоса». 3-кратный чемпион мира получал в новом клубе 1,4 млн американских долларов в год. Это теперь такими деньгами в профессиональном футболе не удивишь, а тогда это было просто какое-то сумасшествие! Цвета «Космоса» Пеле защищал с 1975 по 1977 гг. Хотя Король и имел уже весьма уважаемый футбольный возраст и в те времена уже не играл за свою национальную сборную, в Нью-Йорке он отличался забитыми голами достаточно регулярно: в 64 играх за «космополитов» забил 37 голов. В 1976 г. получил звание наиболее ценного игрока (MVP) Североамериканской футбольной лиги. Более того: уже в новом тысячелетии легендарный бразилец присоединился к кампании по возрождению знаменитого бренда и занял должность почетного президента нового «Нью-Йорк Космос». И еще: «десятка» «Космоса» навечно закреплена за Пеле.

2. Джорджо Киналья: единственный в мире полусотенник

Другим футболистом «Космоса», удостоенным навечно закрепленного номера – «девятки», – является знаменитый итальянец Джорджо Киналья. В Европе многие воспринимают его как легенду «Лацио». Да и отечественные болельщики со стажем не забыли, вероятно, его «лациальский» хет-трик в ворота «Черноморца» осенью 1975 г. в ответном матче 1/32 финала Кубка УЕФА. Однако за «Космос» Киналья провел даже больше матчей, чем за «Лацио» и отличался в Новом Свете практически в каждой своей игре. В среднем Длинный Джон забивал в футболке «космополитов» 0,95 гола за игру! А цвета нью-йоркского клуба он защищал ни много, ни мало семь лет – с 1976-го по 1983-й. Киналья не являлся типичным итальянским форвардом. В его времена на Апеннинах таранный тип нападающего был не самым популярным. Как писала пресса по окончании его карьеры, Длинный Джон расширил представления об итальянских форвардах, своей игрой подчеркнув: силовая манера не является для итальянцев чем-то чужеродным. Пять сезонов подряд Киналья становился лучшим бомбардиром Североамериканской футбольной лиги, а в 1980 г. в 39 играх забил 50 голов! В национальных чемпионатах в мире аналогов этому достижению нет! А однажды – в матче против клуба «Талса Рафнекс» – Джорджо отметился голами аж 7 раз! В 1981 г. он был отмечен званием MVP Североамериканской футбольной лиги. Уже после возрождения «Космоса», в 2011 г. легендарный нападающий получил почетную должность «футбольного посла» клуба. Киналья покинул этот мир в апреле 2012 г. в США, находясь в розыске в родной Италии за вероятное отмывание грязных денег через купленный им клуб «Фоджа».

3. Франц Беккенбауэр: дважды в один «Космос»

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Именно с приходом Кайзера Франца в 1977 г. нью-йоркский клуб стал законодателем мод в клубном футболе Северной Америки. Примечательно, что западногерманская звезда не приехала за океан просто доигрывать за сумасшедшие деньги (хотя и свыше 1 миллиона годовой зарплаты в долларах США еще никому не помешали), а профессионально подошла к новому вызову, дисциплинированно играя в обороне и частенько подключаясь к атакам: за три года в 80 матчах Кайзер Франц провел 17 голов – выдающееся достижение для защитника! Добыв три чемпионских титула и став MVP лиги в Северной Америке, Беккенбауэр засобирался домой, и в начале 1980-х провел несколько сезонов в составе «Гамбурга». Однако в 1983 г. вернулся в «Космос», правда, еще раз стать чемпионом Североамериканской футбольной лиги ему уже было не суждено.

4. Карлос Алберту: четырехкратный

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Еще один известный защитник, капитан славной бразильской команды – чемпиона мира 1970 г. – Карлос Алберту – пополнил ряды «Космоса» вместе с Беккенбауэром в 1977 г. Он также, как и Кайзер Франц, его коллега по защитному амплуа, дважды входил в «космическую реку», однако во время перерыва не выезжал на родину, а защищал цвета другого американского клуба – «Калифорния Серф». А возвращение бразильца в стан «космополитов» состоялось на год раньше, чем у Франца – в 1982 г., и получилось успешным – Карлос Алберту в четвертый раз выиграл вместе с командой чемпионский титул. В 2010-х гг. стал международным послом возрожденного «Нью-Йорк Космос». Отошел в мир иной один из лучших защитников в истории мирового футбола пять лет назад в 72-летнем возрасте в Рио-де-Жанейро от сердечного приступа.

5. Йохан Нескенс: у истоков box-to-box

В отличие от многих своих звездных коллег, двукратный вице-чемпион мира голландец Йохан Нескенс попал в США во вполне цветущем футбольном возрасте – в 28 лет. С 1979 по 1984 гг. этот центральный полузащитник делился с товарищами по команде своим опытом тотального футбола. В историю мирового футбола Нескенс вошел как едва ли не первый box-to-box полузащитник, который осуществлял колоссальный объем работы, владел мощным ударом, филигранной техникой и мог похвалиться исключительной физической готовностью. Все эти позитивные качества Йохан II (почетное прозвище Нескенса от прессы и болельщиков во времена господства Йохана Кройфа) продемонстрировал американским поклонникам соккера. В 1980 и 1982 гг. с Нескенсом в составе «Космос» становился победителем Североамериканской футбольной лиги. Примечательно, что уроженец Хамстеда доказал: после «Космоса» еще есть футбольная жизнь. Уйдя из нью-йоркского клуба в 1984 г., Йохан II еще в течение семи лет играл за клубы разных стран (Нидерланды, США, Швейцария), повесив бутсы на гвоздь ближе к своему 40-летию.

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Нынешний «Космос» не относится к числу сильнейших клубов США. До недавнего времени команда играла в Североамериканской футбольной лиге, переоснованной в 2008 г. Эта лига является второй по силе в Северной Америке после MLS. Однако в сезоне-2020/21 «космополиты» дебютировали в NISA – третьей ступеньке в североамериканской системе футбольных лиг. А домашняя арена «Космоса» нынче – 5-тысячный скромнейший «Митчелл Атлетик комплекс». Болельщики? Их ощутимо меньше, чем было в 1970-е, однако они более структурированы. Есть две мощных группировки La Banda del Cosmos (стиль латиноамериканских барра бравас, соответственно и члены группы в основном выходцы из Латинской Америки и их потомки) и The Cross Island Crew (в свое время была основана под названием Sagan’s Army в честь известного американского астронома украинско-еврейского происхождения Карла Сагана, автора наиболее тиражной в истории научно-популярной книги на английском языке «Космос»; группировка произвела ребрендинг в декабре 2013 г.). А вообще, конечно, о былой славе поклонникам знаменитого соккер-бренда нынче приходится лишь мечтать…

Алексей РЫЖКОВ