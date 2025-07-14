Украинская банда. Коуч Трабзонспора старается для комфорта украинцев

Турецкие СМИ сообщают, что в тамошнем «Трабзонспоре» сложилась отдельная группа из украинских легионеров – защитника Арсения Батагова, полузащитника Александра Зубкова и нападающего Даниила Сикана, – которую уже прозвали не иначе как «украинской бандой».

Недавно в клубе прошел так называемый «ужин солидарности», во время которого три украинских легионера сидели вместе за одним столом с остальными членами команды.

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке не упустил возможности сделать общее фото с Зубковым, Батаговым и Сиканом, чтобы публично развеять слухи, витающие в прессе, о его якобы натянутых отношениях с Даниилом.

Отмечается, что Текке старается делать все для обеспечения комфорта украинских легионеров своей команды и рассчитывает, что ситуация будет складываться положительно по ходу всего сезона, а его методы работы дадут позитивные плоды.