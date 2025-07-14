Лунин имеет джентльменское соглашение с Реалом. Окружение давит на украинца

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» понимает, что украинский вратарь может покинуть клуб. Между «Реалом» и Луниным есть джентльменское соглашение – если вратарь попросит уйти, то клуб не будет этому препятствовать. Официально Лунин пока не обращался к «Реалу» с просьбой о трансфере, но его окружение агитирует покинуть Мадрид. Лунину в ближайшее время нужно принять непростое решение.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».