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  4. Лунин имеет джентльменское соглашение с Реалом. Окружение давит на украинца
Испания
14 июля 2025, 23:15 |
523
1

Лунин имеет джентльменское соглашение с Реалом. Окружение давит на украинца

Украинский вратарь может покинуть «королевский клуб»

14 июля 2025, 23:15 |
523
1
Лунин имеет джентльменское соглашение с Реалом. Окружение давит на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» понимает, что украинский вратарь может покинуть клуб. Между «Реалом» и Луниным есть джентльменское соглашение – если вратарь попросит уйти, то клуб не будет этому препятствовать. Официально Лунин пока не обращался к «Реалу» с просьбой о трансфере, но его окружение агитирует покинуть Мадрид. Лунину в ближайшее время нужно принять непростое решение.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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sergio_terry
Та продайте його, або не продавайте.
Забебали вже з цим Луніним.
Якщо просто немає новин про нього, то не вигадуйте. Піпець просто, Лунін зʼїв кашу, а то була не каша а салат, а салат той був з олією, але ПСЖ запропонували не з олією а зі спаржею. Жопа якась 
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