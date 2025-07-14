«Такого у нас нет». Названо отличие между чемпионатами Украины и Румынии

В нынешнее межсезонье защитник Александр Романчук сменил украинский чемпионат на румынский. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист «Университати» из Крайовы рассказал, в чем отличие этих соревнований.

– На данный момент я пока еще не готов в полной мере ответить на этот вопрос, – сказал Романчук. – Но в Румынии совсем другая атмосфера на трибунах, чего из-за войны, к сожалению, сейчас нет в Украине. Отличие еще в том, что здесь более интенсивный футбол, команды не отсиживаются в обороне, а все время стараются атаковать.

Напомним, в своем первом поединке за румынскую «Университатю» украинский защитник Александр Романчук отметился забитым мячом в ворота «УТА Арад».