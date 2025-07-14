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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 09:31 | Обновлено 14 июля 2025, 09:32
267
0

Вингер Челси посвятил победу на КЧМ погибшим Диогу Жоте и Андре Силве

Педру Нету поделился эмоциями после финального матча

14 июля 2025, 09:31 | Обновлено 14 июля 2025, 09:32
267
0
Вингер Челси посвятил победу на КЧМ погибшим Диогу Жоте и Андре Силве
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

25-летний португальский вингер «Челси» Педру Нету высказался относительно финального матча клубного чемпионата мира, в котором лондонский клуб одолел ПСЖ со счетом 3:0.

Спортсмен из Португалии посвятил победу на турнира трагическому погибшему игроку «Ливерпуля» Диогу Жоте и его брату Андре Силве.

«Я раньше говорил, что выигрываю этот трофей для Диогу и Андре. Это – для них и их семей, и мы действительно счастливы.

Это невероятная победа. То, как мы работали, было впечатляюще, и то, как мы завершили турнир этой победой. Мы действительно счастливы.

Если честно, это лучшее ощущение. Быть здесь с моими товарищами по команде и в этом клубе. Я наслаждаюсь этим моментом, и выиграть этот трофей с этим клубом – невероятное ощущение.

Я просто хочу еще и еще – такова моя ментальность. Я здесь, чтобы добывать титулы с этим клубом и этими особенными партнерами по команде, и я надеюсь, что это только начало.

На мой взгляд, тактически мы сыграли намного лучше их. То, как мы боролись сегодня было невероятно», – ответил Нету.

В течение турнира Педру отыграл шесть матчей и забил три мяча.

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Андрей Витренко Источник: ФК Челси
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