Вингер Челси посвятил победу на КЧМ погибшим Диогу Жоте и Андре Силве

25-летний португальский вингер «Челси» Педру Нету высказался относительно финального матча клубного чемпионата мира, в котором лондонский клуб одолел ПСЖ со счетом 3:0.

Спортсмен из Португалии посвятил победу на турнира трагическому погибшему игроку «Ливерпуля» Диогу Жоте и его брату Андре Силве.

«Я раньше говорил, что выигрываю этот трофей для Диогу и Андре. Это – для них и их семей, и мы действительно счастливы.

Это невероятная победа. То, как мы работали, было впечатляюще, и то, как мы завершили турнир этой победой. Мы действительно счастливы.

Если честно, это лучшее ощущение. Быть здесь с моими товарищами по команде и в этом клубе. Я наслаждаюсь этим моментом, и выиграть этот трофей с этим клубом – невероятное ощущение.

Я просто хочу еще и еще – такова моя ментальность. Я здесь, чтобы добывать титулы с этим клубом и этими особенными партнерами по команде, и я надеюсь, что это только начало.

На мой взгляд, тактически мы сыграли намного лучше их. То, как мы боролись сегодня было невероятно», – ответил Нету.

В течение турнира Педру отыграл шесть матчей и забил три мяча.