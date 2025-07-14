Лидер Челси объяснил безумную победу над ПСЖ: «Все поливали нас грязью»

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями после триумфального выступления своей команды на клубном чемпионате мира, где в финале «синие» неожиданно одолели французский ПСЖ (3:0).

Это невероятное чувство. Особенно приятно, потому что перед матчем у нас никто не верил – мы это знали. А то, как мы сражались, это круто. Я люблю финалы. И вот, это произошло снова.

Тренер предложил отличный план на игру. Он знал, где будет простор. Он сделал все, чтобы максимально освободить для меня зоны, а мне оставалось только отблагодарить его и забить.

Он строит что-то особенное, что-то действительно важное. Весь сезон все поливали нас грязью, но, по-моему, мы двигаемся в правильном направлении», — сказал Палмер.

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