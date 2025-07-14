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  4. Лидер Челси объяснил безумную победу над ПСЖ: «Все поливали нас грязью»
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 08:51 | Обновлено 14 июля 2025, 09:08
1522
1

Лидер Челси объяснил безумную победу над ПСЖ: «Все поливали нас грязью»

Коул Палмер восхищен победой «Челси» на клубном чемпионате мира

14 июля 2025, 08:51 | Обновлено 14 июля 2025, 09:08
1522
1
Лидер Челси объяснил безумную победу над ПСЖ: «Все поливали нас грязью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями после триумфального выступления своей команды на клубном чемпионате мира, где в финале «синие» неожиданно одолели французский ПСЖ (3:0).

Это невероятное чувство. Особенно приятно, потому что перед матчем у нас никто не верил – мы это знали. А то, как мы сражались, это круто. Я люблю финалы. И вот, это произошло снова.

Тренер предложил отличный план на игру. Он знал, где будет простор. Он сделал все, чтобы максимально освободить для меня зоны, а мне оставалось только отблагодарить его и забить.

Он строит что-то особенное, что-то действительно важное. Весь сезон все поливали нас грязью, но, по-моему, мы двигаемся в правильном направлении», — сказал Палмер.

Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Коул Палмер
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Mark4854590
Перед початком турніру Челсі фаворитом не вважали. Перемога стала сюрпризом
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