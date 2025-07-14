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  4. М. Колб / Н. Колб – Гамис / Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 июля 2025, 09:01 | Обновлено 14 июля 2025, 09:11
38
0

М. Колб / Н. Колб – Гамис / Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

14 июля 2025, 09:01 | Обновлено 14 июля 2025, 09:11
38
0
М. Колб / Н. Колб – Гамис / Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Марина и Надежда Колб

14 июля украинские теннисистки Марина и Надежда Колб начнут выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Андреа Гамис (Венесуэла) / Ева Веддер (Нидерланды). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Сантамария / Томова – Морателли / Ромеро-Гормаз. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Юлии Грабер и Синьи Краус, либо против Жибек Куламбаевой и Майи Люмсден.

📺 Видеотрансляция

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Марина Колб Надежда Колб Ева Веддер Андреа Гамис смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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