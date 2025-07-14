М. Колб / Н. Колб – Гамис / Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
14 июля украинские теннисистки Марина и Надежда Колб начнут выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В первом раунде украинки сыграют против тандема Андреа Гамис (Венесуэла) / Ева Веддер (Нидерланды). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Сантамария / Томова – Морателли / Ромеро-Гормаз. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Юлии Грабер и Синьи Краус, либо против Жибек Куламбаевой и Майи Люмсден.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Вирт заявил, что хотел бы видеть Гармаша и Рыбалку в «Ниве», но на них не хватит денег
13 июля Янник переиграл Карлоса Алькараса в финале травяного мейджора в Лондоне