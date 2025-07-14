М. Колб / Н. Колб – Гамис / Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июля украинские теннисистки Марина и Надежда Колб начнут выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинки сыграют против тандема Андреа Гамис (Венесуэла) / Ева Веддер (Нидерланды). Поединок состоится четвертым запуском на корте №1 после игры Сантамария / Томова – Морателли / Ромеро-Гормаз. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Юлии Грабер и Синьи Краус, либо против Жибек Куламбаевой и Майи Люмсден.

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