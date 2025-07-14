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  4. ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона
Уимблдон
14 июля 2025, 05:43 |
789
0

ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона

Янник стал чемпионом в мужском одиночном разряде, Ига – в женском

14 июля 2025, 05:43 |
789
0
ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона
Уимблдон. Ига Свентек и Янник Синнер

Чемпион в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025 Янник Синнер и победительница в женском Ига Свентек вместе станцевали на балу чемпионов.

На пресс-конференции после финала мейджора Синнер коротко прокомментировал на тот момент только предстоящие танцы:

«Это проблема. Я не очень хорошо танцую. Но ладно… Я справлюсь».

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В решающем поединке слэма Янник одолел Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4), а Ига справилась с Амандой Анисимовой (6:0, 6:0).

И Синнер, и Свентек впервые выиграли Уимблдонский турнир.

ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона

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Янник Синнер Ига Свёнтек фото Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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