Чемпион в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025 Янник Синнер и победительница в женском Ига Свентек вместе станцевали на балу чемпионов.

На пресс-конференции после финала мейджора Синнер коротко прокомментировал на тот момент только предстоящие танцы:

«Это проблема. Я не очень хорошо танцую. Но ладно… Я справлюсь».

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В решающем поединке слэма Янник одолел Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4), а Ига справилась с Амандой Анисимовой (6:0, 6:0).

И Синнер, и Свентек впервые выиграли Уимблдонский турнир.

ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона