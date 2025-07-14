ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона
Янник стал чемпионом в мужском одиночном разряде, Ига – в женском
Чемпион в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025 Янник Синнер и победительница в женском Ига Свентек вместе станцевали на балу чемпионов.
На пресс-конференции после финала мейджора Синнер коротко прокомментировал на тот момент только предстоящие танцы:
«Это проблема. Я не очень хорошо танцую. Но ладно… Я справлюсь».
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В решающем поединке слэма Янник одолел Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4), а Ига справилась с Амандой Анисимовой (6:0, 6:0).
И Синнер, и Свентек впервые выиграли Уимблдонский турнир.
ФОТО. Синнер и Свентек вместе станцевали на балу чемпионов Уимблдона
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