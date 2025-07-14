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  4. Алькарас пояснил, почему потерпел поражение от Синнера в финале Уимблдона
Уимблдон
14 июля 2025, 04:27 |
233
0

Алькарас пояснил, почему потерпел поражение от Синнера в финале Уимблдона

Карлос провел пресс-конференцию после финала травяного мейджора в Лондоне

14 июля 2025, 04:27 |
233
0
Алькарас пояснил, почему потерпел поражение от Синнера в финале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас провел пресс-коференцию после поражения Яннику Синнеру в финале Уимблдонского турнира 2025:

– Всегда неприятно проигрывать. Думаю, проигрыш в финале ощущается еще хуже. Но в целом я очень горд тем, что сделал за последние четыре недели на траве здесь, в Лондоне. Я ушел с корта с высоко поднятой головой, потому что сделал все, что мог. Просто сегодня я играл против соперника, который показал невероятный теннис. Поэтому немного грустно из-за поражения, но голова по-прежнему высоко.

– Показалось, что сегодня вы были не в своей тарелке.

– Сегодня все было немного сложнее. Низкий процент попадания первой подачи, и при этом я играл против одного из лучших принимающих в туре. Это был компонент, который мне хотелось бы улучшить. Но из-за нервов и всего прочего было сложно подавать лучше, так что мне просто нужно поработать над этим.

– Последний раз вы проиграли крупный финал на Олимпиаде прошлым летом. Тогда восстановление заняло время. Чему вы научились с того момента и как примените это сейчас?

– Честно говоря, это другое чувство. На Олимпиаде я был очень подавлен эмоционально после матча. Мне было очень тяжело принять это поражение. Но за прошедший год я прошел через разные ситуации и извлек из них уроки. Сейчас я в такой позиции, где я уже несколько раз говорил себе, что я принимаю все, что приходит, таким, какое оно есть.

Да, я проиграл финал турнира Grand Slam, но я горжусь тем, что дошел до него. Я хочу сохранить в памяти хорошие моменты и постараться забыть плохие. Я думаю не о том, что проиграл финал, а о том, что вообще в нем сыграл. Я просто хочу это принять. Так что сейчас я вовсе не расстроен. Я счастлив, я улыбаюсь, потому что для меня главное было сыграть в финале и быть благодарным за это.

– Соперничество с Янником – что оно для вас значит и куда, по-вашему, оно движется?

– Прежде всего, я очень рад, что у нас с ним есть это соперничество. Думаю, это здорово как для нас, так и для тенниса. Каждый раз, когда мы играем друг с другом, уровень игры очень высокий.

Честно говоря, я не вижу, чтобы другие игроки показывали такой уровень, как мы, играя друг против друга. Это соперничество становится все сильнее. Мы играем финалы турниров Grand Slam, Мастерсов. И это будет становиться только лучше. Я очень благодарен за это, потому что оно заставляет меня выкладываться на 100% на каждой тренировке, каждый день, чтобы становиться лучше. Потому что уровень, который мне нужно поддерживать и даже повышать, чтобы обыгрывать Янника, очень высок. Я благодарен за это.

– После тяжелого поражения в Париже Янник быстро восстановился. Удивило ли вас это?

– Нет, совсем не удивило. Я знаю, что он великолепный игрок и настоящий чемпион. Чемпионы учатся, не хочу называть это «провалами», на поражениях. Я знал, что он сделает выводы из того финала и не повторит те же ошибки, что на Ролан Гаррос. Он сегодня играл на очень высоком уровне, и это не было сюрпризом. Я знал, что он сыграет именно так. Все решали небольшие детали. В целом, он не удивил меня, потому что я знаю, что он большой чемпион.

– Как вы себя чувствовали физически в этом матче? Казалось, в середине встречи у вас был энергетический спад.

– Нет, я совсем не чувствовал физического спада. Все было в том, что он давил на меня до предела в каждом розыгрыше. Иногда это ментально очень тяжело – сохранять концентрацию и высокий уровень на протяжении всего матча, особенно когда соперник показывает такой потрясающий теннис.

В некоторые моменты я просто не знал, что делать. С задней линии он играл лучше, и я ничего не мог с этим поделать. Ключевым моментом была моя вторая подача. Он очень хорошо принимал мои вторые подачи и сразу переходил в атаку. Это ощущение, что ты все время защищаешься и бегаешь из стороны в сторону, было тяжелым. Но физически я чувствовал себя хорошо.

– Что вы хотели бы улучшить к следующей встрече с ним?

– Покрытия сильно отличаются. Сегодня на траве второй мяч был особенно важен. Я дал ему слишком много свободных очков, когда он подавал со второй подачи. У него мощная первая подача, это очевидно. Я старался принимать ее и выигрывать розыгрыши, но это очень сложно. А когда у меня был шанс принять вторую подачу, то я должен был делать больше. Я должен был лучше возвращать, пытаться переходить в атаку после приема.

Я чувствовал, что он довольно легко держит свою подачу и выигрывает свои геймы. Я не оказывал на него давления, чтобы он нервничал на своей подаче. Думаю, именно здесь мне нужно быть лучше. В целом матч был отличным. Уровень игры с обеих сторон был очень высоким. Думаю, это и стало главным отличием между нами сегодня.

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Карлос Алькарас (теннисист) пресс-конференция Янник Синнер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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