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  4. «Страдал на корте». Алькарас прокомментировал поражение в финале Уимблдона
Уимблдон
13 июля 2025, 23:57 |
608
0

«Страдал на корте». Алькарас прокомментировал поражение в финале Уимблдона

Итальянский теннисист подвел итоги турнира

13 июля 2025, 23:57 |
608
0
«Страдал на корте». Алькарас прокомментировал поражение в финале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Янника Синнера в финале Уимблдона:

«Проигрывать всегда тяжело. Даже в финале.

Но прежде всего я хочу еще раз поздравить Янника. Поздравляю тебя каждую неделю! Это действительно заслуженный трофей. Невероятно, две недели в Лондоне, ты играл великолепно.

Я знаю, что твоя команда тоже здесь, много родных и друзей пришли посмотреть на тебя в финале, так что тебя окружает просто потрясающая команда. Я очень рад за тебя, продолжай в том же духе. Я очень рад, что у нас сложились хорошие отношения вне корта и великолепное соперничество на корте, которое заставляет меня совершенствоваться каждый день, так что большое спасибо и поздравляю.

«Я очень счастлив. Я очень горжусь всем, что делаю. В начале сезона я немного страдал на корте и за его пределами, но потом вдруг я снова начал получать удовольствие от игры и снова стал счастлив, и это волнение я испытываю каждый раз, когда выхожу на корт. Спасибо команде, моей семье и друзьям, у меня много друзей, и я счастлив, что они здесь, без них я не смог бы стоять здесь сейчас. Пока что это было замечательное путешествие, которым я очень горжусь, поэтому я просто хочу продолжать и приносить радость на корт, и я должен поблагодарить их за это».

Ранее сообщалось о том, что Янник Синнер прокомментировал победу на Уимблдоне.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Кирияка Источник
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