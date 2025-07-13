«Потрясающее чувство». Синнер прокомментировал победу на Уимблдоне

Итальянский теннисист Янник Синнер дал комментарий после победы над Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона:

«Я хотел бы начать с Карлоса Алькараса, который провел потрясающий турнир, но в первую очередь я хочу поблагодарить его за то, что он такой игрок. Играть против тебя всегда сложно, но у нас отличные отношения вне корта, и на корте мы стараемся их укреплять, а для этого нужны лучшие команды в мире, и у тебя тоже лучшая команда, так что продолжай в том же духе и не сдавайся. Ты будешь держать этот трофей много раз, а у тебя их уже два!

Это такое особенное чувство, потому что здесь мои родители, мой брат, вся моя команда. Это потрясающе. Особая благодарность моему брату, потому что в этот уик-энд нет гонок Формулы-1, поэтому он здесь.

В Париже я потерпел очень тяжелое поражение, но в конце концов не имеет значения, как ты выигрываешь или проигрываешь важные турниры, нужно просто понять, что ты сделал не так, и работать над этим. Именно это мы и сделали. Мы постарались принять поражение и продолжить работу, и это, безусловно, одна из причин, по которой я держу этот трофей в руках.

Я очень счастлив, что я здоров и меня окружают замечательные люди, что является самым важным, и этот трофей для меня очень много значит.

В последней партии я очень хорошо подавал, так что я доволен этим. Раньше у меня были сложные моменты в этой части игры, но в пяти сетах каждый момент может стать решающим, поэтому я очень рад, что сумел удержать нервы, и это потрясающее чувство».

Ранее сообщалось о том, что Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, который победил на Уимблдоне.