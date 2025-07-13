Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, который победил на Уимблдоне
Итальянец в финале одолел Карлоса Алькараса
В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Уимблдона между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.
Встреча проходила в Лондоне на Центральном корте.
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Янник Синнер добыл победу со счетом 3:1 и стал триумфатором турнира. Это первый в истории случай, когда итальянец стал победителем Уимблдона. Это четвертая победа итальянца в финале Grand Slam'а.
Ранее сообщалось о том, что стало извесно, сколько заработал Синнер за трофей Уимблдона-2025.
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