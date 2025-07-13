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  4. Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, который победил на Уимблдоне
Уимблдон
13 июля 2025, 22:25 | Обновлено 13 июля 2025, 22:32
307
0

Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, который победил на Уимблдоне

Итальянец в финале одолел Карлоса Алькараса

13 июля 2025, 22:25 | Обновлено 13 июля 2025, 22:32
307
0
Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, который победил на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Уимблдона между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Встреча проходила в Лондоне на Центральном корте.

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Янник Синнер добыл победу со счетом 3:1 и стал триумфатором турнира. Это первый в истории случай, когда итальянец стал победителем Уимблдона. Это четвертая победа итальянца в финале Grand Slam'а.

Ранее сообщалось о том, что стало извесно, сколько заработал Синнер за трофей Уимблдона-2025.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) статистика Уимблдон-2025
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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