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  4. Сколько заработал Синнер за трофей Уимблдона-2025?
Уимблдон
13 июля 2025, 22:01 |
1136
0

Сколько заработал Синнер за трофей Уимблдона-2025?

13 июля Янник переиграл Карлоса Алькараса в решающем поединке мейджора

13 июля 2025, 22:01 |
1136
0
Сколько заработал Синнер за трофей Уимблдона-2025?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

13 июля первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер переиграл Карлос Алькараса в финале Уимблдонского турнира 2025 и завоевал трофей.

Янник одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 за 3 часа и 6 минут. Синнер впервые в карьере стал чемпионом Уимблдона.

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За титул травяного мейджора в Лондоне Янник заработал 3 миллиона фунтов стерлингов призовых (примерно 4.05 млн долларов). Алькарас получил чек в £1,520,000.

Общая сумма призовых Синнера на корте за карьеру теперь составляет $45,5 млн.

На счету итальянского теннисиста четыре трофея на Grand Slam. Ранее он становился победителем Australian Open 2024, 2025 и US Open 2025.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Grand Slam призовые призовые Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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