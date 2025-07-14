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  4. Янник СИННЕР: «То, что на Ролан Гаррос шло в его сторону, тут пошло в мою»
Уимблдон
14 июля 2025, 04:02 |
121
0

Янник СИННЕР: «То, что на Ролан Гаррос шло в его сторону, тут пошло в мою»

Лидер мирового рейтинга АТР провел пресс-конференцию после трофея на Уимблдоне-2025

14 июля 2025, 04:02 |
121
0
Янник СИННЕР: «То, что на Ролан Гаррос шло в его сторону, тут пошло в мою»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер провел пресс-конференцию после победы над Карлосом Алькарасом в финале Уимблдонского турнира 2025:

– Думаю, для вас главное было выиграть Уимблдон, но насколько важно для вас было победить Карлоса в этом соперничестве?

– Да, это, конечно, важно. Когда ты несколько раз проигрываешь одному и тому же сопернику, то это тяжело. Но в то же время я всегда чувствовал, что каждый наш матч близок. Если посмотреть на все наши матчи, то в Пекине было 7:6 в третьем, в Риме у меня был сетбол в первой партии и не реализовал его, потом Париж [Ролан Гаррос] и все, что там произошло. Но я чувствовал, что мы всегда близко играем. И я никогда не опускал руки. Я продолжаю смотреть на Карлоса как на пример, потому что даже сегодня он делал некоторые вещи лучше меня. И над этим мы будем работать. Он снова захочет нас догнать. И не только он – все. На нас теперь большая мишень, так что мы должны быть готовы и смотреть, что будет дальше.

– Вы удивлены уровнем, которого достигли после возвращения из дисквалификации? Если бы вам в феврале или марте сказали, что вы сыграете в финале Ролан Гаррос и выиграете Уимблдон – что бы вы ответили?

– Я бы не поверил. Потому что даже с лучшей подготовкой выйти в финальные стадии Grand Slam – это очень сложно. А стоять здесь как финалист в Париже уже было чем-то великим, потому что все было непросто. А выиграть Уимблдон. То это вообще невероятно. Но при этом я старался верить в себя и принимать, что бы ни случилось. И есть только один путь, чтобы стать лучше как игрок. Если ты ежедневно вкладываешь усилия, то у тебя больше шансов выигрывать. Именно это мы и делали. И теперь будем работать еще больше, потому что будут игроки, которые захотят нас догнать. Нужно быть готовыми.

– Поздравляю. Ваша вторая подача была важным фактором. Как вы думаете, что стало ключевым в матче?

– Разница была минимальной, совсем небольшие детали. Сегодня мне пару раз просто повезло, я попадал в линии. То, что в Париже шло в его сторону, сегодня пошло в мою. В начале мы оба плохо подавали, но в то же время было сложно принимать вторую подачу. Потом я нашел ритм на первой подаче, особенно во втором и третьем сете. В четвертом были моменты, когда я хорошо подавал, а потом снова возникли трудности. Когда играешь 3–4 часа, невозможно все время держать один и тот же уровень. Так что разница была совсем крошечной, и сегодня просто все сложилось в мою пользу.

– Насколько вы гордитесь тем, как справились после поражения в финале Ролан Гаррос? Даррен [Кэхилл – тренер Янника] сказал, что не смог бы сделать то, что сделали вы.

– Очень. Это, пожалуй, то, чем я горжусь больше всего. Потому что это было действительно непросто. Я всегда стараюсь быть честным с собой, у меня был внутренний диалог: «А что если...?» И я всегда старался принять то, что произошло. Такое может случиться. И если ты проигрываешь финал Grand Slam так, как я, то это лучше, чем проиграть в одну калитку, выиграв два гейма. А потом нужно продолжать. Я работал с большой интенсивностью, потому что чувствовал, что могу играть очень хорошо. Вот почему я после Парижа и сказал, что не стоит меня списывать. Впереди еще один мейджор.

– О соперничестве с Карлосом. Понятно, что вы хотите выигрывать всегда, но радует ли вас, что у вас есть такой соперник, с которым вы можете идти по этому пути вместе и сравнивать себя? И стал ли он причиной вашего прогресса?

– Да, конечно. Это больше связано с эмоциями и мотивацией. Когда у тебя есть кто-то, кто молод и выигрывает практически все. Ты должен быть готов, если хочешь не отставать. Я рад, что мы продолжаем показывать, что наша работа приносит плоды, и что у нас правильная трудовая этика. Это самое главное – достать из себя лучшую версию. Я не думаю, что уже достиг своего пика, потому что в 23 года быть на абсолютном пике невозможно. Надеюсь, что смогу продолжать прогрессировать. Но важно иметь таких соперников, ведь они заставляют тебя думать, работать и каждый день выкладываться на тренировке.

– Шесть предыдущих матчей с Карлосом: вы выигрывали на харде, он – на грунте. Насколько особенно победить его здесь, на его любимом покрытии?

– Это не то, что меня сильно волнует, но... Конечно, мое любимое покрытие – хард. Там я выиграл большинство своих титулов. Но я всегда знал, что могу хорошо играть и на других покрытиях. В начале карьеры я понимал, что мои удары довольно плоские, мяч хорошо идет по траве. Грунт – другое дело. Там я чувствовал, что физически не тяну. Но в этом году все было по-другому. Я сыграл с Карлосом пять с половиной часов, это было очень физически. Это был шаг вперед. А выиграть Уимблдон – это самое особенное. Я не связываю это с покрытием. Уимблдон – он просто особенный.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) пресс-конференция Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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