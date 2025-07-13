Бал ждет: победителями Уимблдона стали теннисисты, отбывшие бан за допинг
Янник Синнер и Ига Свентек подняли над головой трофеи травяного мейджора в Лондоне
13 июля завершились все матчи Уимблдонского турнира 2025 во всех возможных разрядах.
Чемпионом в мужской одиночке стал Янник Синнер, а у женщин трофей выиграла Ига Свентек. Итальянец и полька вместе станцуют на традиционном балу победителей Уимблдона, который проводится с 1950 года.
И Синнер, и Свентек в свое время отбыли бан за употребление допинга.
Синнер был отстранен от тенниса с 9 февраля по 4 мая 2025 года из-за двух положительных допинг-тестов на стероид клостебол, полученных в марте 2024 года на турнире серии Мастерс в Индиан-Уэлсе.
У Свентек в августе 2024 года был обнаружен запрещенный триметазидин. После расследования установили, что вещество попало в организм через загрязненное регулируемое нерецептурное лекарство. Ига была временно отстранена от соревнований на месяц и лишена призовых с турнира в Цинциннати, который проходил после взятия пробы.
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