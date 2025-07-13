12 июля польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек обыграла Аманду Анисимову в финале Уимблдонского турнира 2025.

Полька одержала победу со счетом 6:0, 6:0 за 58 минут. Ига впервые в карьере завоевала трофей Уимблдона.

Для Свентек этот трофей стал первым с июля 2024 года, когда она стала победительницей Ролан Гаррос.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Свентек на Уимблдоне-2025!

1. Ига стала четвертой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла стартовый сет в финале Уимблдона со счетом 6:0.

Ранее это делали Билли Джин Кинг (1973, 1975), Крис Эверт (1974) и Мартина Навратилова (1983).

2. Свентек стала восьмой теннисисткой, у которой есть трофеи Grand Slam на всех трех покрытиях.

На харде, грунте и траве чемпионками мейджоров также становились Крис Эверт, Мартина Навратилова, Гана Мандликова, Штеффи Граф, Серена Уильямс, Мария Шарапова и Эшли Барти.

3. Свентек в возрасте 24 лет и 30 дней – четвертая самая молодая теннисистка, выигравшая титулы Grand Slam на всех трех покрытиях.

Моложе были Штефи Графф (19 лет и 6 дней), Серена Уильямс (20 лет и 271 день), Гана Мандликова (23 года и 189 дней) и Крис Эверт (23 года и 250 дней).

4. Свентек добыла 100-ю победу на Grand Slam за 120 матчей.

Быстрее это сделала только Серена Уильямс, которой понадобилось 116 поединков. Ига стала лишь второй в истории, кто одержал 100-ю победу в финальной игре GS после Энди Маррея в 2012 году на US Open.

5. Свентек – третья теннисистка в Открытой эре, которая выиграла все свои первые шесть финалов на Grand Slam.

Ранее это сделали Маргарет Корт и Моника Селеш.

6. Свентек – теннисистка, проигравшая наименьшее количество геймов на пути к трофею Уимблдона (35) с 1990 года.

35 лет назад Мартина Навратилова отдала 29 геймов за семь поединков.

7. Свентек стала теннисисткой с наименьшим количеством отданных геймов в полуфинале и финале Grand Slam на пути к трофею (2).

Ига побила рекорд Мартины Навратиловой на Уимблдоне, которой держался с 1983 года (5геймов).

Еще два интересных факта:

Свентек стала второй теннисисткой после Штефи Графф в Открытой эре, которая сумела выиграть финал Grand Slam со счетом 6:0, 6:0

С 1990 года Свентек стала первой теннисисткой, выигравшей несколько финалов турниров WTA со счетом 6:0, 6:0, и первой, кто добился этого результата как в финале турнира WTA 1000, так и в финале турнира Grand Slam

Видеообзор матча Аманда Анисимова – Ига Свентек