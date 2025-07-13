СВЕНТЕК: «Особенно польская пресса была очень жестока»

После победы в финале Уимблдона 2025 польская теннисистка Ига Свентек ответила на вопросы журналистов.

Невероятный трофей и укол в адрес польской прессы

«Видеть себя чемпионкой – это нереально. Я наслаждалась каждой минутой. Я горжусь собой, потому что никто этого не ожидал. Этот сезон был полон взлётов и падений, было много внешнего давления. Сегодняшняя победа в очередной раз напоминает мне, насколько теннис может быть прекрасным. Я довольна пройденным путем, он дал мне ценный опыт. Последние месяцы были тяжелыми из-за того, как обо мне писали в СМИ. Особенно польская пресса была очень жестока. Надеюсь, теперь они позволят мне спокойно работать, ведь рядом со мной лучшие люди. Я знаю, что люди хотят большего, но это мой путь, моя карьера и моя жизнь».

Самый сложный турнир Большого шлема?

«Сложный вопрос. Не знаю. Само покрытие делает его особенным и неожиданным для меня. Эмоции сегодня были даже сильнее, чем после побед на Ролан Гаррос – потому что там я знаю, что каждый год могу бороться за титул. А здесь мне пришлось самой себе доказать, что я могу победить. Но выбрать между шлемами невозможно – я одинаково много работаю ради каждого».

Результаты, напоминающие ее лучшие сезоны

«Я удивлена тем уровнем стабильности, который показывала на протяжении турнира. Я знала, что могу на такое быть способна, но, честно, никогда раньше не подавала так хорошо, как на этой траве. Неудачный Гамбург помог мне в прогрессе – до него у меня было больше спадов. Я старалась выходить на корт с позитивным настроем, сосредотачиваться на моменте. Я чувствовала себя хорошо, и мне кажется, что мой уровень был стабильно высоким».

Иная ментальность в финалах

«Теннис – это психологическая игра, но для победы в турнирах одного менталитета мало. Нужно хорошо играть, быть в физической форме, не уставать, иметь хорошие матчи до финала, чтобы не тратить силы на корте, и сохранять максимум концентрации. Финалы всегда немного другие по уровню – порой они выглядят не слишком красиво из-за высокого стресса. Главное – полагаться на опыт. Сегодня я просто хотела получить удовольствие от времени на Центральном корте и насладиться моментом хорошей игры на траве – ведь не знаешь, вернётся ли это снова (смеётся). Я нервничала, но просто старалась делать свою работу, и не более того».