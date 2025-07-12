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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 18:12 | Обновлено 12 июля 2025, 19:25
296
0

Челси выиграл последние шесть международных финалов, в которых участвовал

В финале КЧМ «пенсионеры» встретятся с «ПСЖ»

12 июля 2025, 18:12 | Обновлено 12 июля 2025, 19:25
296
0
Челси выиграл последние шесть международных финалов, в которых участвовал
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» выиграл все последние шесть международных финалов, в которых участвовал (без учета Суперкубка УЕФА).

13 июля состоится финал клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на «Мет-Лайф Стэдиум» в 22:00.

Для «пенсионеров» эта игра станет возможностью продолжить свою победную серию. В свою очередь, «парижане» также будут иметь шанс продолжить серию побед над английскими клубами.

Последние 6 финалов с участием Челси (без учета Суперкубка УЕФА)

  • Бавария – Челси 1:1, 4:5 пен. (Лига чемпионов 2011/12)
  • Бенфика – Челси 1:2 (Лига Европы 2012/13)
  • Челси – Арсенал 4:1 (Лига Европы 2018/19)
  • Манчестер Сити – Челси 0:1 (Лига чемпионов 2020/21)
  • Челси – Палмейрас 2:1 (Клубный чемпионат мира 2021)
  • Бетис – Челси 1:4 (Лига конференций 2024/25)
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Челси ПСЖ Челси - ПСЖ статистика клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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