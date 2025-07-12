Челси выиграл последние шесть международных финалов, в которых участвовал

Лондонский «Челси» выиграл все последние шесть международных финалов, в которых участвовал (без учета Суперкубка УЕФА).

13 июля состоится финал клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на «Мет-Лайф Стэдиум» в 22:00.

Для «пенсионеров» эта игра станет возможностью продолжить свою победную серию. В свою очередь, «парижане» также будут иметь шанс продолжить серию побед над английскими клубами.

Последние 6 финалов с участием Челси (без учета Суперкубка УЕФА)