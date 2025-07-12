Клубный чемпионат мира12 июля 2025, 18:12 | Обновлено 12 июля 2025, 19:25
296
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Челси выиграл последние шесть международных финалов, в которых участвовал
В финале КЧМ «пенсионеры» встретятся с «ПСЖ»
12 июля 2025, 18:12 | Обновлено 12 июля 2025, 19:25
296
0
Лондонский «Челси» выиграл все последние шесть международных финалов, в которых участвовал (без учета Суперкубка УЕФА).
13 июля состоится финал клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на «Мет-Лайф Стэдиум» в 22:00.
Для «пенсионеров» эта игра станет возможностью продолжить свою победную серию. В свою очередь, «парижане» также будут иметь шанс продолжить серию побед над английскими клубами.
Последние 6 финалов с участием Челси (без учета Суперкубка УЕФА)
- Бавария – Челси 1:1, 4:5 пен. (Лига чемпионов 2011/12)
- Бенфика – Челси 1:2 (Лига Европы 2012/13)
- Челси – Арсенал 4:1 (Лига Европы 2018/19)
- Манчестер Сити – Челси 0:1 (Лига чемпионов 2020/21)
- Челси – Палмейрас 2:1 (Клубный чемпионат мира 2021)
- Бетис – Челси 1:4 (Лига конференций 2024/25)
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