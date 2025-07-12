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  4. Анисимова vs Свентек. Букмекеры выбрали чемпионку Уимблдона-2025
Уимблдон
12 июля 2025, 15:49 |
458
0

Анисимова vs Свентек. Букмекеры выбрали чемпионку Уимблдона-2025

Ига идет фавориткой финального противостояния, которое начнется 12 июля в 18:00

12 июля 2025, 15:49 |
458
0
Анисимова vs Свентек. Букмекеры выбрали чемпионку Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

12 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоится финальный матч в женском одиночном разряде.

Трофей травяного мейджора в Лондоне разыграют Аманда Анисимова и Ига Свентек. Поединок состоится 12 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили котировки. Фавориткой финала идет Свентек, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.36.

Шансы Анисимовой на трофей британского слэма расцениваются в 3.35. На то, что в матче будет три сета, котировки составляют 2.52.

Sport.ua подготовил анонс на финал Уимблдона Анисимова – Свентек, а также проведет видеотрансляцию игры.

Основные коэффициенты на финал Уимблдона-2025 Аманда Анисимова – Ига Свентек:

  • Победа Анисимовой – 3.35
  • Победа Свентек – 1.36
  • Тотал сетов больше 2.5 – 2.52
  • Тотал геймов больше 20.5 – 1.78

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Аманда Анисимова – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон-2025 Ига Свёнтек Аманда Анисимова котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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