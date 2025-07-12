Анисимова vs Свентек. Букмекеры выбрали чемпионку Уимблдона-2025
Ига идет фавориткой финального противостояния, которое начнется 12 июля в 18:00
12 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоится финальный матч в женском одиночном разряде.
Трофей травяного мейджора в Лондоне разыграют Аманда Анисимова и Ига Свентек. Поединок состоится 12 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили котировки. Фавориткой финала идет Свентек, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.36.
Шансы Анисимовой на трофей британского слэма расцениваются в 3.35. На то, что в матче будет три сета, котировки составляют 2.52.
Sport.ua подготовил анонс на финал Уимблдона Анисимова – Свентек, а также проведет видеотрансляцию игры.
Основные коэффициенты на финал Уимблдона-2025 Аманда Анисимова – Ига Свентек:
- Победа Анисимовой – 3.35
- Победа Свентек – 1.36
- Тотал сетов больше 2.5 – 2.52
- Тотал геймов больше 20.5 – 1.78
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