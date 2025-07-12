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  4. Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Уимблдон
12 июля 2025, 06:19 |
325
0

Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025

Решающий поединок состоится 12 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

12 июля 2025, 06:19 |
325
0
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

12 июля, свою финальную битву на Уимблдоне проведут Аманда Анисимова (WTA 12) и Ига Свентек (WTA 4).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Аманда Анисимова

Американская теннисистка проводит хороший для себя сезон, она поднялась на 24 позиции, если сравнивать с началом года. На счету Анисимовой выигранный турнир в Дохе, финал в Лондоне, но все это и рядом не стоит с финалом Уимблдона. Спортсменка впервые сразится в решающем матче мейджора за титул.

Свой путь Аманда начала с эффектной победы над крепкой Юлией Путинцевой – 6:0, 6:0, далее удалось пройти мексиканку Сарасуа – 6:4, 6:3, были проблемы с венгеркой Гальфи – 3:6, 7:5, 6:3.

В четвертом круге пришлось совершить камбэк в третьем сете против чешки Носковой, когда Анисимова отыгралась с 1:3, в итоге 6:2, 5:7, 6:4. «Нейтралку» Павлюченкову американка прошла в двух сетах 6:1, 7:6. Главным достижением на турнире считать победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Ига Свентек

Очень тяжело складывается этот сезон для Иги Свентек, многие привыкли к тому, что полька умеет играть практически идеально, сейчас не так все гладко. Полька не выиграла ни одного турнира в этом году, хотя нельзя сказать, что играла плохо. Спортсменке не хватало стабильности, было ощущение, что она может провалиться в любой момент.

Многие приспособились к игре Свентек, она стала более предсказуема для соперниц. Несмотря на то, что спортсменка выиграла пять турниров большого шлема, в финале Уимблдона она сыграет впервые.

Этот мейджор Ига начала с победы в двух сетах над «нейтралкой» Полиной Кудерметовой. Неожиданные проблемы были с американкой Макнелли – 5:7, 6:2, 6:1. В дальнейшем Свентек не оставляла шансов соперницам: Коллинз – 6:2, 6:3, Таусон – 6:4, 6:1, Самсонова – 6:2, 7:5, Бенчич – 6:2, 6:0. Победа в турнире позволит подняться на третью строчку в мировом рейтинге, но самое главное, это возможность вернуть уверенность.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Прогноз

Спортсменки никогда ранее между собой не играли, а тут сразу матч за такой престижный титул. На бумаге полька фаворит, в чем есть смысл, ведь у Иги больше опыта таких больших матчей.

Мотивация будет зашкаливать и у Анисимовой, ведь она получила уникальную возможность выиграть первый шлем в карьере. Жду непростого матча, хотя рискну поставить на победу Свентек с форой -3,5 гейма. Если полька покажет свой лучший теннис, сопернице будет сложно устоять.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Аманда Анисимова
12.07.2025 -
18:00
Ига Свентек
Фора Свентек (-3.5) 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Аманда Анисимова Ига Свёнтек Уимблдон-2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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