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  4. Гасперини определился с будущим Довбика. Что ждет украинца в новом сезоне?
Италия
12 июля 2025, 13:14 | Обновлено 12 июля 2025, 13:15
353
0

Гасперини определился с будущим Довбика. Что ждет украинца в новом сезоне?

Форвард сборной Украины станет ключевым игроком в составе римского клуба

12 июля 2025, 13:14 | Обновлено 12 июля 2025, 13:15
353
0
Гасперини определился с будущим Довбика. Что ждет украинца в новом сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик станет ключевым игроком итальянской «Ромы» в новом сезоне. Об этом сообщили итальянские журналисты.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном трансфере 28-летнего футболиста, главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини считает украинца важнейшим игроком.

«Новый тренерский штаб, в состав которого входят Гасперини, Спиньоли, Борелли, Бокколини и Каталано, разработал интенсивную программу для подготовки к новому сезону. Без выходных в первую неделю, с двойными тренировками и физическими тестами, чтобы немедленно повысить конкурентоспособность в команде.

Система Гасперини, известная своей вертикальностью и агрессивностью, как будто создана с учетом особенностей украинца: это мощный, динамичный центральный нападающий, который несет опасность в штрафной площади соперника.

Довбик обладает идеальными качествами для атаки, основанной на высоком прессинге, быстрых переходах и эффективной реализации. Тренер видит в нем ключевого нападающего. Гасперини уверен, что при правильной поддержке и хорошей физической форме, Артем сумеет превзойти прошлогодние результаты», – сообщили в Италии.

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Довбика с римским клубом истекает в июне 2029 года.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Николай Титюк Источник: RomaPress
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