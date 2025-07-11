Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома отдала конкурента Довбика в чемпионат Турции
Италия
11 июля 2025, 02:35 |
245
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома отдала конкурента Довбика в чемпионат Турции

«Истанбул Башакшехир» взял Эльдора Шомуродова в аренду с опцией выкупа

11 июля 2025, 02:35 |
245
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома отдала конкурента Довбика в чемпионат Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов продолжит свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

30-летний футболист перебрался в состав ФК «Истанбул Башакшехир» и проведет сезон 2025/26 на правах аренды в Суперлиге. По условиям соглашения, римский клуб получит 3 млн евро за переход форварда, а в контракте игрока прописана опция выкупа за 2,7 млн евро.

Кроме того, «Рома» получит 10% от суммы будущего трансфера. Шомуродов подпишет соглашение с «Истанбул Башакшехир» на два года с возможностью продления еще на один.

Футболист из Узбекистана перебрался в римский клуб в 2021 году из «Дженоа» за 19,6 млн евро. В прошлом сезоне Эльдор провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить, что в составе «Ромы» выступает футболист сборной Украины Артем Довбик, который конкурировал с Шомуродовым за место в стартовом составе в кампании 2024/25.

По теме:
Арсенал подпишет игрока Челси за 50 млн фунтов. Информация от Романо
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Проблемы для Довбика. Рома достигла соглашения с форвардом из АПЛ
Рома Рим чемпионат Турции по футболу Истанбул Башакшехир Эльдор Шомуродов трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Николай Титюк Источник: ФК Рома
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
Футбол | 11 июля 2025, 02:23 0
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Ильвесом»

Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10 июля 2025, 22:52 86
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы

Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Футбол | 10.07.2025, 11:22
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Названы два игрока Реала, к которым нет претензий после разгрома от ПСЖ
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Футбол | 10.07.2025, 18:05
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Футбол | 10.07.2025, 09:23
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
09.07.2025, 01:45 16
Хоккей
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
10.07.2025, 16:21
Бокс
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
Итоги первого дня. Лига чемпионов: все результаты 1-го раунда квалификации
09.07.2025, 00:47
Футбол
ЧАРЛЬЗ: «Усик – Дюбуа? Он уничтожил одного короля, сейчас убьет другого»
ЧАРЛЬЗ: «Усик – Дюбуа? Он уничтожил одного короля, сейчас убьет другого»
09.07.2025, 00:38
Бокс
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
09.07.2025, 06:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем