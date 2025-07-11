ОФИЦИАЛЬНО. Рома отдала конкурента Довбика в чемпионат Турции

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов продолжит свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

30-летний футболист перебрался в состав ФК «Истанбул Башакшехир» и проведет сезон 2025/26 на правах аренды в Суперлиге. По условиям соглашения, римский клуб получит 3 млн евро за переход форварда, а в контракте игрока прописана опция выкупа за 2,7 млн евро.

Кроме того, «Рома» получит 10% от суммы будущего трансфера. Шомуродов подпишет соглашение с «Истанбул Башакшехир» на два года с возможностью продления еще на один.

Футболист из Узбекистана перебрался в римский клуб в 2021 году из «Дженоа» за 19,6 млн евро. В прошлом сезоне Эльдор провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить, что в составе «Ромы» выступает футболист сборной Украины Артем Довбик, который конкурировал с Шомуродовым за место в стартовом составе в кампании 2024/25.