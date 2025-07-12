ФОТО. Пять голов. Шахтер впервые сыграл в новом комплекте выездной формы

11 июля «Шахтер» провел контрольный матч со словенским «Бринье» (Гросупле), одержав разгромную победу со счетом 5:0.

После уверенной победы в матче Лиги Европы УЕФА над «Ильвесом» (6:0) главный тренер «горняков» Арда Туран провел широкую ротацию состава. С первых минут на поле вышли голкипер Фесюн, защитники Винисиус Тобиас, Грам, Фарина и Азаров, центральные полузащитники Назарина, Педриньо, Очеретько, вингеры Швед и Невертон, а также центрфорвард Эгиналду.

«Оранжево-черные» с самого начала завладели инициативой, игра проходила преимущественно на половине поля соперника. Первый опасный удар нанес капитан донецкой команды Егор Назарина, но вратарь выбрал правильную позицию и отразил мяч. Отличный шанс был на 15-й минуте, когда Фесюн сделал длинный пас на Невертона возле штрафной, тот вывел Эгиналду один на один, но форвард пробил прямо в кипера словенцев. Связка Фесюн – Невертон сработала и в середине тайма: вратарь снова классно отдал пас, бразилец обработал мяч и пробил издали – рядом с правой штангой.

Позже Невертон получил еще один шанс, но его удар отразил вратарь, а Эгиналду забил со второго темпа, однако гол отменили из-за офсайда. Моменты возникали все чаще: могли забивать Эгиналду (удар выше перекладины), Швед с передачи Фарины (вратарь спас у самой штанги), Винисиус Тобиас (эффектный удар с лета – выше ворот). Незадолго до перерыва еще один шанс имел Эгиналду, которого вывел на удар Педриньо, но плотный выстрел форварда в ближний угол парировал Тробец. Опасно бил с левого края штрафной и сам Педриньо, но и тут кипер словенцев сделал сейв.

Тем не менее на 45-й минуте подопечные Арды Турана открыли счет: атака через центр, Невертон ворвался в штрафную, защитники выбили мяч у него из-под ног прямо на Эгиналду, который ударом низом переиграл Тробеца (1:0).

В перерыве тренерский штаб «оранжево-черных» сделал ряд замен: на поле вышли голкипер Твардовский, защитники Огарков, Гочолеишвили, полузащитники Глущенко, Цуканов и нападающий Траоре. Во втором тайме «горняки» быстро удвоили преимущество: на 47-й минуте Эгиналду промчался по левому флангу и прострелил в центр штрафной, где Лассина Траоре в касание уверенно пробил в ближний угол (2:0).

Затем свежие игроки разыграли неплохую комбинацию: Цуканов вывел на удар Глущенко, но вратарь спас «Бринье». Игра пошла на встречных курсах, хозяева стали активнее, создали несколько опасных моментов после стандартов и фланговых навесов, однако острее были украинцы. Эффектный дальний удар Траоре парировал Тробец, а Глущенко дважды пробивал с края штрафной – в блок и мимо ворот.

На 60-й минуте счет стал крупным: Глущенко с левого края вошел в штрафную и очень удобно прострелил в вратарскую, где Лассина Траоре спокойно занес мяч в сетку (3:0). На этом буркинийский форвард не остановился и на 67-й минуте оформил хет-трик: вновь атака по левому флангу, прострельная передача Эгиналду, которую на дальней штанге замкнул Лассина Траоре (4:0).

«Горняки» продолжали атаковать, и красивый удар Марьяна Шведа со средней дистанции приняла на себя перекладина. На 79-й минуте в ворота словенцев влетел пятый мяч: Георгий Гочолеишвили с правого фланга сместился в штрафную, был сбит соперником и уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в противоположный угол от вратаря (5:0).

«Шахтер» одержал разгромную победу над «Бринье» (5:0) в третьем контрольном матче этого лета.

17 июля команду Арды Турана ждет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Ильвесом». Игра пройдет в финском Тампере на стадионе Tammelan Stadion и начнется в 19:00 по киевскому и местному времени.

Товарищеский матч

Гросупле (Словения), Stadion Brinje Grosuplje, 200 зрителей

Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0 (1:0)

Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, Траоре, 60, Траоре, 67, Гочолеишвили, 79 (пенальти)

Шахтер: Фесюн (Твардовский, 46), Винисиус Тобиас (Гочолеишвили, 46), Грам, Фарина (Огарков, 46), Азаров, Назарина (к), Педриньо (Глущенко, 46), Очеретько (Цуканов, 46), Швед, Невертон (Траоре, 46), Эгиналду

Видеообзор матча

Відеозапис матчу

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