Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам
Клуб покинули Кравец и Юрченко
«Металлист 1925» по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу.
Сообщается, что расположение команды уже покинули два известных игрока – защитник Василий Кравец и полузащитник Владлен Юрченко.
Причиной того, что Бартулович отказался от услуг Кравца и Юрченко, стало то, что оба портили микроклимат в команде, сообщил журналист Игорь Бурбас. Оба требовали от тренерского штаба больше игровой практики и хотели быть основными, чего Бартулович гарантировать не мог.
Ранее жена Кравеца отреагировала на уход мужа из «Металлиста 1925».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный швед о Уэйне Руни
Форвард убежден, что уже вышел на топ-уровень