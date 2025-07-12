Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам

«Металлист 1925» по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу.

Сообщается, что расположение команды уже покинули два известных игрока – защитник Василий Кравец и полузащитник Владлен Юрченко.

Причиной того, что Бартулович отказался от услуг Кравца и Юрченко, стало то, что оба портили микроклимат в команде, сообщил журналист Игорь Бурбас. Оба требовали от тренерского штаба больше игровой практики и хотели быть основными, чего Бартулович гарантировать не мог.

Ранее жена Кравеца отреагировала на уход мужа из «Металлиста 1925».