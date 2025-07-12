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  4. Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 21:47 |
1263
0

Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам

Клуб покинули Кравец и Юрченко

12 июля 2025, 21:47 |
1263
0
Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

«Металлист 1925» по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу.

Сообщается, что расположение команды уже покинули два известных игрока – защитник Василий Кравец и полузащитник Владлен Юрченко.

Причиной того, что Бартулович отказался от услуг Кравца и Юрченко, стало то, что оба портили микроклимат в команде, сообщил журналист Игорь Бурбас. Оба требовали от тренерского штаба больше игровой практики и хотели быть основными, чего Бартулович гарантировать не мог.

Ранее жена Кравеца отреагировала на уход мужа из «Металлиста 1925».

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трансферы Младен Бартулович Владлен Юрченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Василий Кравец Металлист 1925 трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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