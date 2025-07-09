«Металлист 1925» по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу. Ожидается, что клуб покинет Василий Кравец – на эту новость отреагировала его жена Ярина.

«Были основными! Играли от свистка до свистка. Вывели команду. А в итоге плюнули в лицо!», – написала она Инстаграме».

В прошлом сезоне Кравец провел 28 матчей за «Металлист 1925», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

ФОТО. Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»