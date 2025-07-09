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  4. Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 23:25 | Обновлено 09 июля 2025, 23:26
1402
4

Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»

Ярина Кравец – об уходе мужа из «Металлиста 1925»

09 июля 2025, 23:25 | Обновлено 09 июля 2025, 23:26
1402
4
Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»
ФК Металлист 1925. Василий Кравец

«Металлист 1925» по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу. Ожидается, что клуб покинет Василий Кравец – на эту новость отреагировала его жена Ярина.

«Были основными! Играли от свистка до свистка. Вывели команду. А в итоге плюнули в лицо!», – написала она Инстаграме».

В прошлом сезоне Кравец провел 28 матчей за «Металлист 1925», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

ФОТО. Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»

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Василий Кравец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Александр Бондарь
Нк это как бы не очень,и мужчину не красит.Зачем женщина это комментирует,зачем лезет куда голова нелезет? 
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+1
Arera
Це ж було вже!
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0
MaximusOne
Добре хоть що ТЦКшникам не віддали.
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0
ivankondrat96
Якщо дійсно були основними і тягнули команду, то проблем із працевлаштуванням взагалі немає бути
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0
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