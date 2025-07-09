Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»
Ярина Кравец – об уходе мужа из «Металлиста 1925»
«Металлист 1925» по итогам ряда контрольных матчей определился с игроками, которые больше не нужны тренеру Младену Бартуловичу. Ожидается, что клуб покинет Василий Кравец – на эту новость отреагировала его жена Ярина.
«Были основными! Играли от свистка до свистка. Вывели команду. А в итоге плюнули в лицо!», – написала она Инстаграме».
В прошлом сезоне Кравец провел 28 матчей за «Металлист 1925», в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
ФОТО. Жена экс-игрока сборной Украины: «Был основным и плюнули в лицо»
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