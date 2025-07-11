Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстан) – 1:0. Видео гола и обзор матча
Все решится в ответном поединке
В четверг, 10 июля в Варшаве (Польша) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Легия Варшава принимала кахастанский клуб Актобе.
Гости забили в начале матча. Но гол отменили по решению VAR из-за офсайда.
А вот игроки Легии забили по всем правилам. На 25-й минуте отличился Вахан Бичахчян.
Гол армянского легионера польского клуба так и остался единственным в поединке. Ответная встреча состоится в Казахстане 17 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Польша
Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстан) – 1:0
Гол: Бичахчян, 25
Видео гола и обзор матча
События матча
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