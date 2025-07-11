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Лига Европы
Легия
10.07.2025 22:00 – FT 1 : 0
Актобе
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Лига Европы
11 июля 2025, 18:31 |
31
0

Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстан) – 1:0. Видео гола и обзор матча

Все решится в ответном поединке

11 июля 2025, 18:31 |
31
0
Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстан) – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Легия

В четверг, 10 июля в Варшаве (Польша) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Легия Варшава принимала кахастанский клуб Актобе.

Гости забили в начале матча. Но гол отменили по решению VAR из-за офсайда.

А вот игроки Легии забили по всем правилам. На 25-й минуте отличился Вахан Бичахчян.

Гол армянского легионера польского клуба так и остался единственным в поединке. Ответная встреча состоится в Казахстане 17 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Польша

Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстан) – 1:0

Гол: Бичахчян, 25

Видео гола и обзор матча

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Легия).
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Лига Европы видео голов и обзор Легия Варшава Актобе чемпионат Польши по футболу чемпионат Казахстана по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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