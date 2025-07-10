10 июля на Стадион Войска Польского пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Легия сыграет против Актобе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Легия

Команда из Варшавы свой первый чемпионский титул брала еще в 1955-м году. Потом было еще четырнадцать титулов, вот только пока что крайний раз в Экстраклассе побеждали еще в 2021-м году. Правда, после этого было несколько успехов в другом формате, в кубке Польши.

Крайне противоречивым вышел прошлый сезон. С одной стороны, на этот раз в Экстраклассе с 54 очками закончили на 5-й позиции - слабый результат даже по нынешним меркам. Но при этом в кубке Польши получилось добиться успеха. В любом случае, все это достается Эдварду Йорденеску - румынский специалист, что год назад выводил национальную сборную своей страны в плей-офф Евро, согласился на приглашение со стороны Варшавы. И если первые товарищеские поединки не впечатляли, то в последних смогли выиграть.

Актобе

Клуб периодически показывал свой класс. Свой пятый и пока что последний чемпионский титул в Казахстане оформили еще в 2013-м году. И в прошлом сезоне было только третье место в итоговой таблице Премьер-Лиге - на три отстали от Астаны и на четыре - от Кайрата, что и стал лучшим. С другой стороны, минимально, 43 против 42, опередили Ордабасы, и хотя бы замкнули топ-3. Еще и смогли взято только второй в истории кубок Казахстана.

В этой стране чемпионат играют, начиная с весны. И в новом цикле держатся примерно на там же уровне. Да с учетом того, кто получилось выиграть дважды кряду, у Турана и Атырау, пока что удается держаться на четвертом месте, хотя у Тобола, что минимально отстает, всего на одно очко.

Статистика личных встреч

В 2014-м году клубы уже пересекались в рамках квалификации - тогда тоже в Лиге Европы, но в августе. Тогда борьбы не получилось: дважды выиграли поляки.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что явный фаворит пары играет дома. Тут он должен выиграть с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,69).