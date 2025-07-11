Все решится в Казахстане. Легия обыграла Актобе в Лиге Европы

В четверг, 10 июля, состоялся первый матч первого этапа квалификации Лиги Европы между варшавской «Легией» и «Актобе».

Встречу принимал «Стадион Войска Польского» в Варшаве.

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Польский коллектив добыл минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Бихахчана.

Ответный матч пройдет через неделю в Казахстане.

Лига Европы. 1-й раунд квалификации. 1-й матч

Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстана) – 0:1

Голы: Бихахчян, 25