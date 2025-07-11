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Лига Европы
Легия
10.07.2025 22:00 – FT 1 : 0
Актобе
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Лига Европы
11 июля 2025, 00:02 |
91
0

Все решится в Казахстане. Легия обыграла Актобе в Лиге Европы

Единственный гол в составе польского клуба забил Бихахчян

11 июля 2025, 00:02 |
91
0
Все решится в Казахстане. Легия обыграла Актобе в Лиге Европы
ФК Легия

В четверг, 10 июля, состоялся первый матч первого этапа квалификации Лиги Европы между варшавской «Легией» и «Актобе».

Встречу принимал «Стадион Войска Польского» в Варшаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Польский коллектив добыл минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Бихахчана.

Ответный матч пройдет через неделю в Казахстане.

Лига Европы. 1-й раунд квалификации. 1-й матч

Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстана) – 0:1

Голы: Бихахчян, 25

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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