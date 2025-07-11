Все решится в Казахстане. Легия обыграла Актобе в Лиге Европы
Единственный гол в составе польского клуба забил Бихахчян
В четверг, 10 июля, состоялся первый матч первого этапа квалификации Лиги Европы между варшавской «Легией» и «Актобе».
Встречу принимал «Стадион Войска Польского» в Варшаве.
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Польский коллектив добыл минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Бихахчана.
Ответный матч пройдет через неделю в Казахстане.
Лига Европы. 1-й раунд квалификации. 1-й матч
Легия Варшава (Польша) – Актобе (Казахстана) – 0:1
Голы: Бихахчян, 25
90' I Zwycięstwo na początek sezonu. #LEGAKT 1:0 pic.twitter.com/8geKKlVQXz— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 10, 2025
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