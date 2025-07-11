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  4. Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Шериф
10.07.2025 20:00 – FT 4 : 0
Приштина
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Лига Европы
11 июля 2025, 16:48 | Обновлено 11 июля 2025, 16:49
98
0

Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0. Видео голов и обзор матча

Капитан Шерифа Сириль Байала оформил хет-трик

11 июля 2025, 16:48 | Обновлено 11 июля 2025, 16:49
98
0
Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0. Видео голов и обзор матча
ФК Шериф

В четверг, 10 июля в Тирасполе (Молдова) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Шериф принимал Приштину.

Шериф быстро добился комфортного преимущества в счете. На 11-й и 19-й минутах отличился Сириль Байала.

Легионер из Буркина-Фасо забил еще один мяч на 74-й минуте. А точку в матче поставил Элайджа Одеде.

Ответная встреча состоится в Косово 17 июля. Перед Приштиной будет стоять очень сложная задача.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Молдова

Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0

Голи: Байала, 11, 19, 74, Одеде, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Elijah Odede (Шериф).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Баяла (Шериф).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Баяла (Шериф).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Баяла (Шериф).
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Лига Европы видео голов и обзор Шериф Тирасполь Приштина чемпионат Молдовы по футболу чемпионат Косова по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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