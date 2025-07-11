Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0. Видео голов и обзор матча
Капитан Шерифа Сириль Байала оформил хет-трик
В четверг, 10 июля в Тирасполе (Молдова) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Шериф принимал Приштину.
Шериф быстро добился комфортного преимущества в счете. На 11-й и 19-й минутах отличился Сириль Байала.
Легионер из Буркина-Фасо забил еще один мяч на 74-й минуте. А точку в матче поставил Элайджа Одеде.
Ответная встреча состоится в Косово 17 июля. Перед Приштиной будет стоять очень сложная задача.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Молдова
Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0
Голи: Байала, 11, 19, 74, Одеде, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
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