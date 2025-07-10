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Лига Европы
Шериф
10.07.2025 20:00 - : -
Приштина
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Лига Европы
10 июля 2025, 06:58 |
59
0

Шериф – Приштина. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 10 июля и начнется в 20:00 по Киеву

10 июля 2025, 06:58 |
59
0
Шериф – Приштина. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Шериф

10 июля на Шериф пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором Шериф сыграет против Приштины. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Шериф

Команда еще недавно рассматривалась как некий местный аналог ПСЖ. Вот только в последнее время у нее далеко не все получалось. Оформив в 2023-м году свой 21-й чемпионский титул в Молдове, потом представитель Тирасполя допустили осечку. В прошлом сезоне все же, после уверенной победы в регулярной части розыгрыша, потом уступили в гонке Милсами, более того, не дали опередить себя еще и Зимбру, пришлось применять дополнительные показатели при равенстве очков.

В Молдове уже начался новый сезон. И пока что все получается достаточно успешно для клуба. Размявшись на Политехнике и Спартанием, потом удалось взять действительно важную победу. В прошлом туре, даже пропустив первыми, оформили волевые 2:1 на поле действующего чемпиона, Милсами.

Приштина

Клуб был создан более века назад. Долгое время, при единственной Югославии, да и Сербии, он не особенно чем-то выделялся, разве что на сугубо региональном уровне - хотя поколение 80-х все же считалось золотым. Но полноценные трофеи начали брать в рамках самостоятельных турниров Косово. На данный момент собрано по одиннадцать чемпионств и суперкубков, и восемь побед в национальном кубке.

В том числе в рамках кубка страны выиграли прошлой весной. Но при этом в первенстве страны было набрано всего 48 очков - чуть ли не вдвое больше, чем завоевала чемпионская Дрита (у нее оказалось 74), более того, столько же набрала и Дукагини, и его обыграли только по дополнительным показателям. Впрочем, все равно многолетний обладатель трофеев закончил в середине таблицы, на 5-й позиции.

Статистика личных встреч

Это будет первый приезд косоваров в Тирасполь.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости зацепятся даже за ничью в этом поединке. Ставим на то, что тут более опытные представители Тирасполя выиграют с форой -1,0 забитых (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Шериф
10 июля 2025 -
20:00
Приштина
Фора Шерифа (-1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Приштина Шериф Тирасполь прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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