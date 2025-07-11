Украина. Премьер лига11 июля 2025, 16:46 |
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Шахтер установил новый украинский рекорд в матче против Ильвеса
Донецкий клуб одержал самую крупную победу над финскими командами в истории Украины
11 июля 2025, 16:46 |
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В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.
«Шахтер» в этом матче установил целый ряд рекордов. О некоторых из них мы писали ранее:
- Бразильцы переписали еврокубковую историю Шахтера
- Во второй раз в своей истории Шахтер забил 6+ голов в матче еврокубка
«Шахтер» впервые в своей истории играл в еврокубках против клуба из Финляндии, соответственно и победа над «Ильвесом» стала первой. А еще она стала самой крупной в истории противостояний украинских и финских команд:
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес 6:0
- 1990: КВН, Динамо – КуПС 4:0
- 1991: КЕЧ, Динамо – ГИК 3:0
- 1978: КЕЧ, Динамо – Гака 3:1
- 1996: КУ, Черноморец – ГИК 2:0
- 2001: КУ, ЦСКА – Йокерит 2:0
- 2001: КУ, Йокерит – ЦСКА 0:2
- 1978: КЕЧ, Гака – Динамо 0:1
- 1991: КЕЧ, ГИК – Динамо 0:1
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