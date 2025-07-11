Шахтер установил новый украинский рекорд в матче против Ильвеса

В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.

«Шахтер» в этом матче установил целый ряд рекордов. О некоторых из них мы писали ранее:

«Шахтер» впервые в своей истории играл в еврокубках против клуба из Финляндии, соответственно и победа над «Ильвесом» стала первой. А еще она стала самой крупной в истории противостояний украинских и финских команд: