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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 16:46 |
356
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Шахтер установил новый украинский рекорд в матче против Ильвеса

Донецкий клуб одержал самую крупную победу над финскими командами в истории Украины

11 июля 2025, 16:46 |
356
0
Шахтер установил новый украинский рекорд в матче против Ильвеса
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.

«Шахтер» в этом матче установил целый ряд рекордов. О некоторых из них мы писали ранее:

«Шахтер» впервые в своей истории играл в еврокубках против клуба из Финляндии, соответственно и победа над «Ильвесом» стала первой. А еще она стала самой крупной в истории противостояний украинских и финских команд:

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес 6:0
  • 1990: КВН, Динамо – КуПС 4:0
  • 1991: КЕЧ, Динамо – ГИК 3:0
  • 1978: КЕЧ, Динамо – Гака 3:1
  • 1996: КУ, Черноморец – ГИК 2:0
  • 2001: КУ, ЦСКА – Йокерит 2:0
  • 2001: КУ, Йокерит – ЦСКА 0:2
  • 1978: КЕЧ, Гака – Динамо 0:1
  • 1991: КЕЧ, ГИК – Динамо 0:1
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Лига Европы Шахтер Донецк статистика Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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