Бразильцы переписали еврокубковую историю Шахтера
Впервые пять разных бразильцев отличились голами в одном еврокубковом матче за «горняков»
В матче первого отборочного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» обыграл финский «Ильвес» со счётом 6:0. Все шесть голов в этом матче забили бразильские футболисты донецкого клуба.
В истории «Шахтера» в еврокубках был только один матч, в котором бразильские команды забили больше. Это произошло в выездном матче Лиги чемпионов против БАТЭ в 2014 году. Тогда бразильцы забили семь мячей:
- 2014: Лига чемпионов, БАТЭ – Шахтер 0:7 (7: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 5, Дуглас Коста)
- 2025: Лига чемпионов, Шахтер – «Ильвес 6:0 (6: Алиссон – 2, Кауан Элиас, Кевин, Педриньо, Невертон)
- 2012: Лига чемпионов, Норшелланн – Шахтер 2:5 (5: Луис Адриано – 3, Виллиан – 2)
- 2008: Лига чемпионов, Шахтер – Базель 5:0 (4: Жадсон – 3, Виллиан)
- 2013: Лига чемпионов, Шахтер – Реал Сосьедад 4:0 (4: Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста – 2)
- 2014: Лига чемпионов, Шахтер – БАТЭ 5:0 (4: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 3)
Однако в матче с «Ильвесом» голы забили пять разных бразильцев, что является беспрецедентным случаем в истории «Шахтера» в еврокубках. До сегодняшнего дня в шести случаях забивали три разных бразильца.
- 2025: Лига чемпионов УЕФА, Шахтер – Ильвес 6:0 (5: Алиссон – 2, Кауан Элиас, Кевин, Педриньо, Невертон)
- 2008: Лига чемпионов УЕФА, Динамо Загреб – Шахтер 1:3 (3: Луис Адриано, Брандау, Виллиан)
- 2011: Лига чемпионов УЕФА, Рома – Шахтер 2:3 (3: Жадсон, Дуглас Коста, Луис Адриано)
- 2013: Лига чемпионов УЕФА, Шахтер – Реал Сосьедад 4:0 (3: Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста – 2)
- 2014: Лига чемпионов УЕФА, БАТЭ – Шахтер 0:7 (3: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 5, Дуглас Коста)
- 2016: Лига чемпионов УЕФА, Гент – Шахтер 3:5 (3: Марлос, Тайсон, Фред)
- 2020: Лига чемпионов УЕФА, Шахтер» – Базель 4:1 (3: Тайсон, Алан Патрик, Додо)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Тибо Куртуа и Федерико Вальверде стали лучшими в составе королевского клуба