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Лига Европы
11 июля 2025, 01:25 |
223
0

Бразильцы переписали еврокубковую историю Шахтера

Впервые пять разных бразильцев отличились голами в одном еврокубковом матче за «горняков»

11 июля 2025, 01:25 |
223
0
Бразильцы переписали еврокубковую историю Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

В матче первого отборочного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» обыграл финский «Ильвес» со счётом 6:0. Все шесть голов в этом матче забили бразильские футболисты донецкого клуба.

В истории «Шахтера» в еврокубках был только один матч, в котором бразильские команды забили больше. Это произошло в выездном матче Лиги чемпионов против БАТЭ в 2014 году. Тогда бразильцы забили семь мячей:

  • 2014: Лига чемпионов, БАТЭ – Шахтер 0:7 (7: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 5, Дуглас Коста)
  • 2025: Лига чемпионов, Шахтер – «Ильвес 6:0 (6: Алиссон – 2, Кауан Элиас, Кевин, Педриньо, Невертон)
  • 2012: Лига чемпионов, Норшелланн – Шахтер 2:5 (5: Луис Адриано – 3, Виллиан – 2)
  • 2008: Лига чемпионов, Шахтер – Базель 5:0 (4: Жадсон – 3, Виллиан)
  • 2013: Лига чемпионов, Шахтер – Реал Сосьедад 4:0 (4: Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста – 2)
  • 2014: Лига чемпионов, Шахтер – БАТЭ 5:0 (4: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 3)

Однако в матче с «Ильвесом» голы забили пять разных бразильцев, что является беспрецедентным случаем в истории «Шахтера» в еврокубках. До сегодняшнего дня в шести случаях забивали три разных бразильца.

  • 2025: Лига чемпионов УЕФА, Шахтер – Ильвес 6:0 (5: Алиссон – 2, Кауан Элиас, Кевин, Педриньо, Невертон)
  • 2008: Лига чемпионов УЕФА, Динамо Загреб – Шахтер 1:3 (3: Луис Адриано, Брандау, Виллиан)
  • 2011: Лига чемпионов УЕФА, Рома – Шахтер 2:3 (3: Жадсон, Дуглас Коста, Луис Адриано)
  • 2013: Лига чемпионов УЕФА, Шахтер – Реал Сосьедад 4:0 (3: Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста – 2)
  • 2014: Лига чемпионов УЕФА, БАТЭ – Шахтер 0:7 (3: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 5, Дуглас Коста)
  • 2016: Лига чемпионов УЕФА, Гент – Шахтер 3:5 (3: Марлос, Тайсон, Фред)
  • 2020: Лига чемпионов УЕФА, Шахтер» – Базель 4:1 (3: Тайсон, Алан Патрик, Додо)
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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