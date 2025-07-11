Бразильцы переписали еврокубковую историю Шахтера

В матче первого отборочного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» обыграл финский «Ильвес» со счётом 6:0. Все шесть голов в этом матче забили бразильские футболисты донецкого клуба.

В истории «Шахтера» в еврокубках был только один матч, в котором бразильские команды забили больше. Это произошло в выездном матче Лиги чемпионов против БАТЭ в 2014 году. Тогда бразильцы забили семь мячей:

2014: Лига чемпионов, БАТЭ – Шахтер 0:7 (7: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 5, Дуглас Коста)

2025: Лига чемпионов, Шахтер – «Ильвес 6:0 (6: Алиссон – 2, Кауан Элиас, Кевин, Педриньо, Невертон)

2012: Лига чемпионов, Норшелланн – Шахтер 2:5 (5: Луис Адриано – 3, Виллиан – 2)

2008: Лига чемпионов, Шахтер – Базель 5:0 (4: Жадсон – 3, Виллиан)

2013: Лига чемпионов, Шахтер – Реал Сосьедад 4:0 (4: Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста – 2)

2014: Лига чемпионов, Шахтер – БАТЭ 5:0 (4: Алекс Тейшейра, Луис Адриано – 3)

Однако в матче с «Ильвесом» голы забили пять разных бразильцев, что является беспрецедентным случаем в истории «Шахтера» в еврокубках. До сегодняшнего дня в шести случаях забивали три разных бразильца.