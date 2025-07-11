Лига Европы11 июля 2025, 10:54 | Обновлено 11 июля 2025, 10:55
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Во второй раз в своей истории Шахтер забил 6+ голов в матче еврокубка
Рекордным для «горняков» остается матч Лиги чемпионов 2014 года
11 июля 2025, 10:54 | Обновлено 11 июля 2025, 10:55
254
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В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.
Лишь во второй раз в своей еврокубковой истории «Шахтер» забил 6+ голов в одном матче. В 2014 году горняки отгрузили 7 голов белорусскому «БАТЭ». Еще 7 раз «Шахтер» отмечался 5-ю забитыми голами за игру.
7 голов:
- 2014: ЛЧ, БАТЭ – Шахтер – 0:7
6 голов:
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0
5 голов:
- 1983: КОК, Нюкебинг – Шахтер – 1:5
- 2000: ЛЧ, Левадия – Шахтер – 1:5
- 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
- 2012: ЛЧ, Норшелланн – Шахтер – 2:5
- 2014: ЛЧ, Шахтер – БАТЭ – 5:0
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
- 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
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