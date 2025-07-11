Во второй раз в своей истории Шахтер забил 6+ голов в матче еврокубка

В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.

Лишь во второй раз в своей еврокубковой истории «Шахтер» забил 6+ голов в одном матче. В 2014 году горняки отгрузили 7 голов белорусскому «БАТЭ». Еще 7 раз «Шахтер» отмечался 5-ю забитыми голами за игру.

7 голов:

2014: ЛЧ, БАТЭ – Шахтер – 0:7

6 голов:

2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0

5 голов: