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Лига Европы
11 июля 2025, 10:54 | Обновлено 11 июля 2025, 10:55
254
0

Во второй раз в своей истории Шахтер забил 6+ голов в матче еврокубка

Рекордным для «горняков» остается матч Лиги чемпионов 2014 года

11 июля 2025, 10:54 | Обновлено 11 июля 2025, 10:55
254
0
Во второй раз в своей истории Шахтер забил 6+ голов в матче еврокубка
ФК Шахтер

В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» победил финский «Ильвес» со счетом 6:0.

Лишь во второй раз в своей еврокубковой истории «Шахтер» забил 6+ голов в одном матче. В 2014 году горняки отгрузили 7 голов белорусскому «БАТЭ». Еще 7 раз «Шахтер» отмечался 5-ю забитыми голами за игру.

7 голов:

  • 2014: ЛЧ, БАТЭ – Шахтер – 0:7

6 голов:

  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Ильвес – 6:0

5 голов:

  • 1983: КОК, Нюкебинг – Шахтер – 1:5
  • 2000: ЛЧ, Левадия – Шахтер – 1:5
  • 2008: ЛЧ, Шахтер – Базель – 5:0
  • 2012: ЛЧ, Норшелланн – Шахтер – 2:5
  • 2014: ЛЧ, Шахтер – БАТЭ – 5:0
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
  • 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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