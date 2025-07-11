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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 13:17 | Обновлено 11 июля 2025, 13:24
218
0

Матвеев назвал лучшего игрока матча Шахтер – Ильвес

Экс-форвард донецкого клуба ождаемо выделил Алиссона

11 июля 2025, 13:17 | Обновлено 11 июля 2025, 13:24
218
0
Матвеев назвал лучшего игрока матча Шахтер – Ильвес
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Экс-игрок «Шахтера» Олег Матвеев назвал лучшего игрока матча «Шахтер» – «Ильвес», в котором украинский клуб добыл победу со счетом 6:0:

– Лучший игрок матча очевиден?
– Думаю, да. Каким бы ни был соперник в Лиге Европы, но заработать пять очков (2+3) по системе «гол+пас» для Алиссона дорогого стоит. Можно не говорить лишний раз о технике и быстроте бразильских исполнителей. Тем не менее, видно, что еще не все готовы на 100%. Это была не лучшая игра Георгия Судакова, который был не таким активным, как обычно. Спишем это все на первую игру сезона (улыбается). Трудно оценить было и дебют Олега Очеретько после возвращения из аренды в «Карпатах». Важно, что команда добилась комфортного для себя результата.

Ранее сообщалось о том. что Матвеев прокомментировал игру «Шахтера» с «Ильвесом».

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Алиссон Сантана Лига Европы Олег Матвеев Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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