Экс-игрок «Шахтера» Олег Матвеев назвал лучшего игрока матча «Шахтер» – «Ильвес», в котором украинский клуб добыл победу со счетом 6:0:

– Лучший игрок матча очевиден?

– Думаю, да. Каким бы ни был соперник в Лиге Европы, но заработать пять очков (2+3) по системе «гол+пас» для Алиссона дорогого стоит. Можно не говорить лишний раз о технике и быстроте бразильских исполнителей. Тем не менее, видно, что еще не все готовы на 100%. Это была не лучшая игра Георгия Судакова, который был не таким активным, как обычно. Спишем это все на первую игру сезона (улыбается). Трудно оценить было и дебют Олега Очеретько после возвращения из аренды в «Карпатах». Важно, что команда добилась комфортного для себя результата.

Ранее сообщалось о том. что Матвеев прокомментировал игру «Шахтера» с «Ильвесом».