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Лига Европы
11 июля 2025, 10:05 | Обновлено 11 июля 2025, 11:26
344
0

«Хорошо двигались». Матвеев прокомментировал игру Шахтера с Ильвесом

Экс-форвард донецкого клуба остался доволен игрой «горняков»

11 июля 2025, 10:05 | Обновлено 11 июля 2025, 11:26
344
0
«Хорошо двигались». Матвеев прокомментировал игру Шахтера с Ильвесом
dynamo.kiev.ua. Олег Матвеев

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Олег Матвеев прокомментировал игру «горняков» в матче квалификации Лиги Европы с «Ильвесом»:

– Олег Юрьевич, каким будет ваш вывод по прошедшей игре?
– На фоне «Ильвеса» было видно, что Арда Туран на сборах много внимания уделил физическому состоянию своей команды. Как для первой официальной игры сезона футболисты «Шахтера» хорошо двигались. При потере мяча «горянки» сразу вступали в отбор, а это говорит о том, что они действовали с запасом. И мяч неплохо передвигался при атаках нашей команды.

Ранее сообщалось о том, что Олег Матвеев дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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Олег Матвеев Шахтер Донецк Лига Европы Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес эксклюзив статьи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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